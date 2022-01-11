火神的優惠！消防員到義大遊樂只119元 六福村屬虎半價
為感謝所有消防人員與義消弟兄，投身救災救護預防工作的無私奉獻，高雄義大遊樂世界自1/15(六)起至1/19(三)，連續5天推出消防人員及義消弟兄，只要憑服務證即可享入園119元，同行者全票優惠599元（一證最多可攜帶4名），讓家人、朋友與消防人員一同歡樂，為辛苦守護家園的消防人員加油打氣。即將到來的虎年小確幸多多！六福村大方推出全年生肖「屬虎」的民眾，可享半價優惠。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-11 11:08:54
義大遊樂世界為感謝消防人員及無私奉獻、投身救災救護預防工作的義消弟兄，特別於1/15(六)起至1/19(三)連續5天，推出消防人員及義消弟兄憑服務證即可享入園119元，同行者全票優惠599元的優惠，而且一證最多可攜帶4名家人或朋友同行，大方讓大家一起同樂，也為一起為辛苦守護家園的消防人員加油打氣。
擁有全台最驚險刺激的大型遊具設施「天旋地轉」，義大遊樂世界可體驗120秒人生旋轉無極限。還有亞洲樂園最大VR主題館，全球首創20人電競遊戲，並引進「異次元對決」國際級VR遊戲，運用自主研發獨創技術，挑戰史上最多人的虛擬實境Online。
可分組藍、紅兩隊各10人的電競射擊遊戲，最刺激、最有臨場感的互相對戰，能戴著VR眼鏡體驗3D定點空間移動，或360度自由射擊。平時體力極佳、身手矯健的消防弟兄們，一起組隊一定相當更有挑戰！
義大遊樂世界同時擁有全台最大室內親子遊樂館，C區特洛伊城的「救火急先鋒」親子遊樂設施，能讓大人、小孩一起寓教於樂，體驗消防弟兄平時的辛勞。
而六福村主題遊樂園也推出慶祝虎年活動，即日起到12月31日一整年，凡是生肖「屬虎」的民眾或當日壽星，現場購票即享半價優惠（原價999元），而且園區裡極受歡迎的動物明星白老虎，還從從原本的欄舍空間轉移到戶外樹林展區，不僅活動空間更大，更加符合老虎原有的棲息環境，可好好感受老虎的威猛。