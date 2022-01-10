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太陽能產業上修移工配額？勞動部：先善用Extra制

▲太陽能產業缺工，勞動部表示可善用移工配額extra制。（示意圖／shutterstock）
▲太陽能產業缺工，勞動部表示可善用移工配額extra制。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2022-01-10 19:04:15

《四方報》報導，疫情下產業大缺工，包括營造業和製造業皆出現人力短缺，近日更有媒體報導，太陽能產業因訂單爆量而出現人力短缺問題。為紓緩太陽能產業缺工問題，勞動部勞動力發展署表示，將於3天內訪視業者掌握實際人力需求，提供專案媒合服務，並運用各項就業促進措施協助人力補實。，同時建議業者可善用Extra制增加移工核配率。

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發展署指出，太陽能產業廠商元晶、聯合再生、茂迪，目前在台灣就業通網站登記求才共341個職缺，已經透過全國各地公立就業服務據點及台灣就業通網站持續辦理人力媒合服務中；針對各廠商反映人力缺口部分，將依循甫於去年12月底訂定的「產業缺工專案推動方案」，由發展署各分署於3天內訪視業者了解實際人力需求，包括職缺種類與數量、工作內容與人才學經歷、薪資待遇等具體人力需求資訊，後續以1個月為期，展開客製化的專案推動計畫，提供專案媒合服務，包括媒合求職者或結訓學員、辦理徵才活動及運用各式就業促進工具等措施。

目前太陽能光電相關之職業訓練課程計辦理28班，訓練628人，已結訓404人，預計111年3月前將再有106人結訓。各分署將會針對人力資料庫求職者履歷及尋職行為，篩選適合的求職者及結訓學員予以推介，協助廠商儘速補實人力。

而針對民間建議上修移工引進配額，發展署表示已依就業服務法規定聘僱外國人工作不得妨礙本國人就業之精神下，採補充性原則開放引進移工，現行製造業已有常態性3K5級制，依行業3K特性不同核予10%至35%不等之移工核配比率；及因應特殊狀況，可外加就業安定費提高5%至15%核配比率之Extra制。經查太陽能產業所屬光電材料及元件製造業3K5級制移工核配比率為10%，加上Extra制可達25%。

經統計，110年光電材料及元件製造業有119家廠商聘僱移工1萬3,659人，其中申請Extra制15%有37家廠商、聘僱移工677人。建議業者在申請3K5級制移工後如仍有移工需求，應先充分運用Extra制；發展署亦將與經濟部共同研商檢討製造業移工制度，以兼顧國人就業及產業需求。發展署統計，110年截至11月底，公立就業服務機構計協助製造業補實28萬8,050人，其中針對光電材料、發電機械、電力供應及建築設備安裝等太陽能相關產業，已協助補實1萬1,138人。

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