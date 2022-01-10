太陽能產業上修移工配額？勞動部：先善用Extra制

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目前太陽能光電相關之職業訓練課程計辦理28班，訓練628人，已結訓404人，預計111年3月前將再有106人結訓。各分署將會針對人力資料庫求職者履歷及尋職行為，篩選適合的求職者及結訓學員予以推介，協助廠商儘速補實人力。
而針對民間建議上修移工引進配額，發展署表示已依就業服務法規定聘僱外國人工作不得妨礙本國人就業之精神下，採補充性原則開放引進移工，現行製造業已有常態性3K5級制，依行業3K特性不同核予10%至35%不等之移工核配比率；及因應特殊狀況，可外加就業安定費提高5%至15%核配比率之Extra制。經查太陽能產業所屬光電材料及元件製造業3K5級制移工核配比率為10%，加上Extra制可達25%。
經統計，110年光電材料及元件製造業有119家廠商聘僱移工1萬3,659人，其中申請Extra制15%有37家廠商、聘僱移工677人。建議業者在申請3K5級制移工後如仍有移工需求，應先充分運用Extra制；發展署亦將與經濟部共同研商檢討製造業移工制度，以兼顧國人就業及產業需求。發展署統計，110年截至11月底，公立就業服務機構計協助製造業補實28萬8,050人，其中針對光電材料、發電機械、電力供應及建築設備安裝等太陽能相關產業，已協助補實1萬1,138人。