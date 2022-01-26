韻律體操魂融入台灣心　瑞莎挺孕肚打磨本土小選手

從2008年參演偶像劇《惡作劇2吻》，金髮碧眼的烏克蘭籍「體操女神」瑞莎，來台已經14個年頭，充滿毅力的她，不畏困難，等待多年領到身分證，成為真正的台灣人。如今她挺著孕肚，即使飽受爆料者質疑，在臨盆之際依舊心繫訓練的體操小選手，假日也現身在體育館，細心觀察運動員的每個專業動作。





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▲瑞莎來台10多年，2019年成為真正的台灣人。（圖／瑞莎臉書）

瑞莎的爸爸是心臟科醫生，媽媽是大學教授，家境優渥的她，從3歲開始接觸韻律體操，6歲進入體操名校，曾8次獲得全國第一名，參與國際比賽多次獲獎。和多數運動員一樣，瑞莎也曾懷抱奧運夢，卻在16歲受傷後，忍痛中斷選手生涯，專心念書，取得經濟學碩士學位。





輾轉來台發展，瑞莎宛如洋娃娃般的美貌驚豔外界，成為國際模特兒，走上了伸展台，走進了偶像劇，也走向台灣人的環抱，在2017年世大運的舞台上，她看到了台灣選手的驚人表現，深受感動，決定投入體操培訓，為台灣找尋優秀選手，欲圓滿一個選手心中的奧運夢。





她無償幫忙訓練國手，在選手出國赴希臘參賽前，舞衣寄錯到美國，瑞莎登高一呼，隨即為選手解決了困難，是她出面拉贊助、找資源，讓選手獲得航空公司免費贊助機票，出國獲得1金3銅的好成績。當她是有力的外援力量、是免費提供資源者，與她合作的老師選手們，都認為瑞莎是女神！





▲瑞莎今年1月全額贊助經費，帶隊率領台灣體操選手赴美參加比賽，為台灣摘下3面個人賽銅牌、1面團體賽金牌的好成績。（圖／新北市政府提供）

直到瑞莎在2019年決定建立「瑞星韻律體操協會」時，女神瞬間跌落神壇，在這些選手們父母心中無欲無求的好幫手，瞬間變成了對手，韻律體操並非熱門運動項目，經費、資源有限，瑞星想要自組隊伍，和選手們簽約，並對外募款出國參賽，瑞莎的明星光環，吸引大眾目光，讓其他協會感覺受到威脅，教練認為多年努力沒被重視，家長們開始有了疑慮。





瑞星的確無償培養小選手，但目標還是想培養能出國拿獎的選手，所以昔日合作的教練，擔憂旗下選手被搶，看著瑞莎拿到教練證才1、2年，就能領軍獲獎回國，光環都在她的身上，然而這些拿獎的選手，都是自己訓練已久的選手，早在全中運、全大運有好成績，藝人瑞莎卻能擁有政府關注、民間挹注資源，心裡當然不是滋味，才會有爆料事件發生，大人們反目成仇，讓選手淪為鬥爭的產物。





但說到斂財，這對瑞莎真的是無妄之災，女星若要賺錢，最快方法是開直播帶貨，以明星光環加持，賺錢並不難，若要以體操專業吸金，開辦收費性質的體操訓練營最快，然而瑞莎卻是免費擔任教練，開車往返桃園、挺著孕肚都要培訓小選手，且堅持不收費，如此付出心血絕非只為賺錢，「體操女神」並不是神，選手家長們冀求一個不收費、無限提供資源，且無怨無求的免費教練，對瑞莎來說可能不公平，國內體操圈並不大，唯有倚賴民間合作，才能給予選手更好的未來。



