台北新住民親子活動日 柯文哲：攜手新住民打造共融社會
《四方報》報導，新住民為我國第二大族群，為促進多元文化融合，臺灣眾望文教協會8日在臺北東區舉辦「新住民親子活動日」，台北市長柯文哲也特別出席，與新住民朋友和市民朋友在寒冷的週末時光共同樂活，除了與新住民親子合影外，現場也親自體驗新住民與新住民第二代朋友們的茶藝、手製點心、果農攤位、手工藝品等，氣氛相當熱鬧。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-10 19:07:42
柯文哲出席活動時表示，民主自由、多元開放是市府的政治價值，宜居永續是臺北的目標，來到臺灣的新移民朋友，都是豐富臺北多元文化的重要一份子。北市府有新移民會館、社區關懷據點以及婦女家庭服務中心，民政局底下也有新移民委員會，處理新移民們的問題。參與式預算計畫也特別請新移民朋友來提案，主動為自己的權益發聲。
柯文哲並表示，在這幾年當中，新移民朋友是臺北市最重要的資產，他們將原生的文化帶入臺北；不管是這幾年舉辦的菲律賓面具節，或是泰國的水燈節，都成功地讓大家融合在一起。這兩年因為疫情關係，許多新移民朋友沒辦法回家，他相當了解思鄉的心情，所以北市府會當新移民朋友的最大後盾，期許大家可以繼續一起打造共融社會。
根據內政部移民署統計，我國新住民人口已逾57萬，在2019年就超過原住民人口，加上新二代人數更突破百萬大關，為臺灣僅次於漢人的第二大族群。根據台北市政府主計處，臺北市設籍和未設籍之新移民計6萬4,086人，占全國新移民人數之11.26%，為全國第三高的縣市。而面對少子化與高齡化的問題，北市預計年中總人口將跌破250萬人，柯文哲日前表示，年輕人不願意生小孩，若生育率持續低靡，應該適時放寬移民政策因應，維持人口平衡以防止總人口持續下跌。