民進黨狂轟朱立倫選後神隱　藍營酸：贏筊還要贏話

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對此，藍營人士指出，民進黨不專注施政、為人民福祉著想，卻動用執政資源、使用人民納稅人的錢在刪Q、公投，以及中二與罷昶三戰役全面輾壓民意。而民進黨選後從黨政人士、民意代表、名嘴及側翼見獵心喜，如此作為只會被民眾視為驕傲自滿，引發民眾反感。
藍營人士指出，綠營傾盡國家機器與網軍，大打負面選戰，選後「贏筊還要贏話」，根本踐踏在地民意。而民進黨凡事政治優先，防疫、通膨、青年失業等國政問題擺一邊，遲早會遭到人民唾棄。
該人士強調，這次的罷免與補選，儘管結果未如預期，但無論在台中中二還是中正萬華，在地民意對民進黨政府的憤怒，已透過這次以地方為主體的選戰，充分的展現和凝聚。藍營人士認為，尊重地方民意的戰略仍有所收穫，而朱立倫今早向支持者表達歉意與說明備戰2022的主軸後，大家有共同鬥志繼續打拼，積極爭取更多中間選民、更多民眾的支持。
該人士表示，朱立倫選後隔天直赴台南，一刻都不停歇，直接整軍備戰；以他歷經兩任桃園縣長、兩任新北市長，再加上行政院副院長資歷，對於區域發展、民生政策相當熟悉，相信能在2022年底選戰打出好的陣型。黨內已取得共識，要攜手共赴2022，國民黨會記取此次教訓與啟發，調整陣型並研擬最佳戰略，在年後找出最有戰力的候選人，於既有的基本盤基礎上努力爭取中間選民，決不會讓支持者與民眾失望。