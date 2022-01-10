COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

民進黨狂轟朱立倫選後神隱　藍營酸：贏筊還要贏話

▲針對民進黨批評國民黨主席朱立倫於敗選後神隱，國民黨人士回擊，綠營選贏仍見縫插針、贏筊還要贏話。（圖／朱立倫辦公室提供）
▲針對民進黨批評國民黨主席朱立倫於敗選後神隱，國民黨人士回擊，綠營選贏仍見縫插針、贏筊還要贏話。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-01-10 18:48:04｜2022-01-10 18:57:42

針對民進黨人士不斷批評國民黨主席朱立倫於敗選後神隱，國民黨人士回擊，綠營選贏仍見縫插針、贏筊還要贏話，過於自滿恐遭民眾反感。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市第二選區立委補選及台北市中正、萬華區立委林昶佐罷免案結果9日晚間出爐，面對國民黨苦吞2敗，卻不見黨主席朱立倫出面發表談話，僅由發言人面對媒體，事後綠營罵得比藍營兇。

對此，藍營人士指出，民進黨不專注施政、為人民福祉著想，卻動用執政資源、使用人民納稅人的錢在刪Q、公投，以及中二與罷昶三戰役全面輾壓民意。而民進黨選後從黨政人士、民意代表、名嘴及側翼見獵心喜，如此作為只會被民眾視為驕傲自滿，引發民眾反感。

藍營人士指出，綠營傾盡國家機器與網軍，大打負面選戰，選後「贏筊還要贏話」，根本踐踏在地民意。而民進黨凡事政治優先，防疫、通膨、青年失業等國政問題擺一邊，遲早會遭到人民唾棄。

該人士強調，這次的罷免與補選，儘管結果未如預期，但無論在台中中二還是中正萬華，在地民意對民進黨政府的憤怒，已透過這次以地方為主體的選戰，充分的展現和凝聚。藍營人士認為，尊重地方民意的戰略仍有所收穫，而朱立倫今早向支持者表達歉意與說明備戰2022的主軸後，大家有共同鬥志繼續打拼，積極爭取更多中間選民、更多民眾的支持。

該人士表示，朱立倫選後隔天直赴台南，一刻都不停歇，直接整軍備戰；以他歷經兩任桃園縣長、兩任新北市長，再加上行政院副院長資歷，對於區域發展、民生政策相當熟悉，相信能在2022年底選戰打出好的陣型。黨內已取得共識，要攜手共赴2022，國民黨會記取此次教訓與啟發，調整陣型並研擬最佳戰略，在年後找出最有戰力的候選人，於既有的基本盤基礎上努力爭取中間選民，決不會讓支持者與民眾失望。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀