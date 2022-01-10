上班常頭痛、肩頸痠痛？醫指常見關鍵，簡單３伸展有助改善！

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史考特醫師指出，肩頸痠痛是診間上班族最常見的問題，最主重要的關鍵就是在長時間久坐，姿勢不良者往往更加嚴重。醫師解釋，長時間坐著，或是聳肩、烏龜脖，會使得肩頸肌肉長時間收縮，當肌肉長時間處於收縮、緊繃的狀態，血液循環會變差、堆積乳酸及代謝的廢物。道理就像逛街購物手肘拎著大包小包一樣，通常約10分鐘左右就會感覺到些許痠痛，而聳肩和烏龜脖則通常是以小時計算，甚至往往一坐就是一整天，自然會出現肩頸痠痛問題。
除了肩頸痠痛外，許多上班族也容易出現出現頭痛的情況，特別是在約下午四、五點時，頭部脹痛往往更加明顯，這也是常見聳肩、烏龜脖所引起的肌肉緊繃、血循不良所致，另外也常見腰痛、下背疼痛、屁股痛等，上述種種因素大多與肌肉、筋膜有關，醫學上也有個名稱稱作「肌筋膜症候群」，常出現在運動過量，也普遍出現在上班族這樣長期、長時間維持固定姿勢的族群。
上班坐一小時起來動一下，助改善頭痛、屁股痛、肩頸痠痛！
上班族建議養成好習慣：史考特醫師表示，上班族要改善肩頸痠痛的問題，首先自然應盡量避免久坐，至少每個小時站起來倒個水喝、動一動，同時也要注意避免聳肩、烏龜脖等不良姿勢。
簡單全身伸展：在伸展運動方面，其實簡單的伸懶腰、扭扭腰等日常常見小動作，這些都是舒緩的伸展運動之一。而若要加強，史考特醫師建議，上班坐約一小時後可站起來運動一下，例如從位子上站起來站直，手從腳趾、小腿、膝蓋、大腿、腰、肩膀一路往上觸摸，就像如此為一組重複進行約十組，此動作就是個身體反覆彎腰、拉直的運動，可伸展包括腿部、腰部、下背、臀部等肌肉，對於改善肩頸痠痛很有幫助。
簡單肩胛骨伸展：而若是常有肩頸痠痛問題的朋友，也可以特別著重在肩胛骨運動上，方法也很簡單，試想像背部的肩胛骨要夾著一支筆，將肩胛骨往後夾，然後恢復到原本的姿態；接著用同樣的感覺將肩胛骨往下，然後再回到原位；再來將肩胛骨往前作出類似駝背的動作，但脊椎不必彎曲，將肩胛骨往前待即可，然後回到原位。這樣如此簡單的動作，就可以伸展到整個肩胛骨附近的肌肉，也包括肩頸，有助於改善肩頸痠痛。
頭痛、肩頸痠痛原因多，太頻繁、痛太久盡早檢查！也提醒民眾，長期久坐、姿勢不良雖是上班族常見頭痛、肩頸痠痛、腰痠背痛的原因，但亦有可能是脊椎等其他問題，若是經常出現，或是再怎麼伸展、調整姿勢都無遲遲沒有改善，應盡早就醫檢查，釐清是何種原因引起，以利後續治療或是復健。
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