運將殺人罪出獄載到酒醉客　猛刺11刀判8年

有殺人前科的51歲計程車司機李健忠，去年4月不滿酒醉乘客亂踢車門，涉持螺絲起子猛刺乘客頭、頸部十多下，導致乘客重傷失能，檢方依殺人未遂罪起訴並求處無期徒刑。台北地院今（10）日將他判處有期徒刑8年，可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-10 18:56:47｜2022-01-10 19:10:18
李健忠自2004年起，常因行車糾紛等小事，動不動暴力相向，一度被警方提報流氓。2006年9月9日，李又因巷弄內會車糾紛，持刀猛刺邱男頸部38刀致死，法院當時考量他罹患精神疾病，輕判14年8月定讞，2019年5月獲准假釋出獄，重操舊業。
判決書指出，2021年4月4日凌晨2時許，李行駛至新北市新店區安民街巷口，等候因聚餐酒醉而由餐廳人員代為叫車的廖姓男子。廖經餐廳人員攙扶上車後，李自覺不滿廖說話態度，持車內螺絲起子下車，要求廖改搭他車而起爭端，在廖以腳用力踹車門而正要下車之際，李持起子朝廖一陣猛刺後離開。路人見廖路倒流血，緊急叫救護車前來，才倖免於死。
法院審理時，李男辯稱，廖讓他想起小時候父親喝醉家暴情景，否認殺人犯意。法官勘驗畫面，認定李男見廖倒地無力反抗後，又猛力踩踏、毆擊傷者身體，另經精神鑑定行為時精神狀態，至多成立「適應障礙症」，但並非重大精神病，無法依法減刑，審酌李為累犯，勘認品行不佳，加上否認犯罪，以及廖男不願和解，依殺人未遂罪判刑8年。