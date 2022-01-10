顏家實力仍在　林靜儀：若成功轉型將是很強的對手

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林靜儀說，罷免案定案之初，她便在政論節目提及，台灣民主政治越來越成熟，由傳統的家族型慢慢轉為政黨型。「地方選民期待改變，從2年前選陳柏惟時就開始了。」
但她也提醒，以前習慣以「政黨基本盤」、「地方實力」的方式估票，近幾年屢屢出現跌破眼鏡的開票結果，「政黨政治發展至今，沒堅定政黨立場的選民越來越多，吸引他們的是明確的政見、政治人物的表現、對相關政策與事件的立場。」她認為小黨、大黨都有勝選機會：「重點在告訴選民我們為什麼來做事、會做與不會做什麼事。政黨該做的，是負起督導及推薦候選人的責任，讓選民相信我們可以被期待。」
外界認為顏家經此一役，難再恢復以往榮光。林靜儀卻在對戰中看見顏家正在改變，她說：「顏家經歷幾十年的選舉，在地方有紮實的政治實力，如果能讓政黨政治與家族利益慢慢脫勾、轉型跟上新的政治文化，未來將是很強的對手，對地方也會有更好的發展。」
她認為這次能勝選，並非靠她個人條件與實力，「靠的是基進和民進黨團結合作，對選民負責。」她認為不同位置應有不同的監督立場，「顏家已經確定違法的案子，我在中央會繼續追；屬於市政府權責的部份，由地方議員持續監督」。至於根深蒂固的紅白帖文化，她也不會排斥，「但希望選民了解，我們的財力、人力資源無法像顏家這樣無微不至」。
林靜儀說，民主轉型過程中，選民願意換人做做看，就是期望帶來不一樣的新象。為了讓選民了解自己選出來的國會議員，在立院為他們做了什麼事情，她與競選團隊正在規劃，未來如何定期向選民報告，自己爭取各項重要政策的進度。