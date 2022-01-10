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新垣結衣偷生兒子　見不到《鎌倉》生父「火大畫面瘋傳」

▲《鎌倉殿的13人》首集中，新垣結衣見不到情人的畫面備受討論。（圖／翻攝KKTV）
▲《鎌倉殿的13人》首集中，新垣結衣見不到情人的畫面備受討論。（圖／翻攝KKTV）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-01-10 19:08:33

由小栗旬主演的NHK大河劇《鎌倉殿的13人》9日開播，參演的新垣結衣（飾演 八重）與大泉洋（飾演 源賴朝）珠胎暗結，惹怒父親淺野和之（飾演 伊東祐親），淺野和之憤怒下令追捕大泉洋。小栗旬飾演的北條義時，暗戀新垣結衣10多年，得知初戀與大泉洋私在一起，還得幫男生送信給女生，更因為沒備馬備轎而惹怒新垣結衣，新垣結衣見不到大泉洋的生氣畫面，引起觀眾討論。

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以下有劇情透露，慎入！！！

▲劇中，新垣結衣是小栗旬的初戀。（圖／翻攝KKTV）
▲劇中，新垣結衣是小栗旬的初戀。（圖／翻攝KKTV）
小栗旬劇中暗戀新垣結衣，哥哥片岡愛之助卻告知他，新垣結衣跟大泉洋在一起，甚至生下兒子太田惠晴，氣得外公淺野和之下令，誓言要把大泉洋趕盡殺絕，報其奪女之恨。小栗旬才剛失戀，再獲知大泉洋窩藏自己家，雙重打擊令他受不了。

大泉洋委託小栗旬幫忙送信給新垣結衣，新垣結衣欣喜讀信，內容提到「希望能立刻見到妳」，新垣結衣以為是「馬上見面」，發現小栗旬沒備馬備轎，憤怒指責對方，小栗旬無奈解釋：「我只是來送信。這不是立刻就要見面的意思，是即使現在分隔兩地，也由衷希望能一起生活的日子，能早日到來的意思吧？」新垣結衣事後跟小栗旬道歉。

新垣結衣生氣嬌嗔近2分鐘的橋段，也引發日本觀眾擷取討論，除了開心還能看到結婚後的結衣演戲，也大讚生氣的結衣十分可愛，「結了婚後感覺更有魅力了！」《鎌倉殿的13人》每週日獨家在KKTV播出。

▲劇中，小栗旬（右）失戀還要被初戀罵。（圖／翻攝KKTV）
▲劇中，小栗旬（右）失戀還要被初戀罵。（圖／翻攝KKTV）
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