趣味親子闖關體驗 新住民免費資訊課「勇闖神秘e星球」
《四方報》報導，內政部移民署近年來大力推動「新住民數位應用資訊計畫」，提供新住民免費資訊課程，並於111年1月8日舉辦「勇闖神秘e星球」創意活動，透過結合數位資訊及臺灣文化的闖關挑戰，以專案吉祥物「e寳」及「小飛碟」作為活動故事的冒險主軸，帶領新住民朋友展開一場有趣的探險旅途，提供玩中學習的遊戲空間，創造親子之間共同的美好回憶。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-10 19:09:43
新住民朋友讚揚闖關遊戲結合數位應用、臺灣元素及計畫相關資訊，在遊玩過程中能夠知曉數位應用相關資訊與臺灣的民俗文化，並了解計畫提供各項服務內容，闖關遊戲刺激好玩外，遊戲的背景故事更是生動有趣，達到寓教於樂的成效，家長與小朋友協力共同闖關，氣氛歡樂有趣，玩得不亦樂乎。
移民署表示，「新住民數位資訊ｅ網」提供多元線上學習課程，包含Office系列軟體、Line貼圖設計、網紅行銷、手機行動支付及運動APP等內容，只需註冊會員即可免費隨時學習，讓新住民善用科技力量充實自己。此外，「新住民交流平臺」提供多元文化介紹及各項就業、教育等資訊，讓臺灣民眾和新住民都能加深對彼此文化的了解，各項網路活動。
相關資訊請參見本計畫官方網站「新住民數位資訊e網」，或撥打課程免付費專線：0800-005-788，亦可洽詢各地移民署服務站。