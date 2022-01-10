巷仔內／一帶一路引注濁水　斯里蘭卡經濟茶湯愈泡愈苦

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斯里蘭卡目前外匯存底約剩31億美金，根據三大信用評級企業之一的惠譽（Fitch Ratings） 去年12月的評估，斯里蘭卡背負債務連本帶息達到260億美元，而未來12 個月內斯里蘭卡必須償還約73億美元的外債，包含1月到期的5億美元債券，以及7月到期的10億美元債券。
根據《南華早報》報導，若今年斯里蘭卡順利將兩筆債券償付結清，外匯存底恐怕只夠應付兩個月的進口需求，而明年還有著即將到期的15億美元外債，眼看外匯儲蓄幾乎一空卻還有龐大美金債務得償還，政府只好不斷印鈔票還債，如今國內通膨率更是已經飆升到12.1%。
斯里蘭卡主要外匯來源除了可賺10幾億美元的茶葉外，主要是觀光旅遊業，新冠疫情前每年約可帶來30億至50億美金的收入，觀光旅遊業幾乎佔了國內生產總值10%以上，但在疫情影響下，不僅海外勞工匯款減少，還有20多萬從業人員失去了生計，外匯存底只剩原先的兩成左右。
影響更嚴重的是，斯里蘭卡政府本身債台高築，在外幣只出不進的情況下，積欠伊朗的石油債務，改為以每月運送價值500萬美元茶葉的方式償還，以保留「迫切需要的貨幣」，就連去年8月31日斯里蘭卡政府宣佈國家進入經濟緊急狀態，限制進口汽車等產品、關閉駐外機構減少美金支出等方式都只是杯水車薪。
中國「一帶一路」挹注資金 留下債務卻人走茶涼
截至2021年4月為止，斯里蘭卡積欠中國債務約佔國外債務10%，若算上國有企業與斯國央行的貸款，對中債務將更高。而會向中國大量借貸的原因在於，現任總統戈塔巴雅．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的哥哥馬辛達（Mahinda）曾於2005年11月至2015年1月其間擔任斯里蘭卡總統，當時他拿著中國聲稱協助推動基礎檢設的資金大興土木，然而蓋出來的部分建築卻是「白象工程」（white elephants），多半又貴又無用，幾乎無法產生營業收益。
2017年為了償還巨額債務，當局將斯里蘭卡南方重要深水港漢班托塔（Hambantota port），以11億美元的代價「租借」給中國招商局港口控股公司99年，經過一屆政府輪替後再度因無法還債，而被中國二度要求增加租借期99年，合計198年。這樣利用「一代一路」替該國政府推動基礎建設，以利當局贏得政權與民心的做法，是北京當局典型「以商壓政」的債務陷阱。斯里蘭卡看似獲得了中國資金的挹注，沒想到貸款引進的卻是一攤濁水，原先上好的茶葉泡不成茶金，斯里蘭卡如今飄出的只剩酸澀無奈的濃濃苦臭。
地緣政經成解套 刺喉茶湯如何回甘
在這攤混濁難解的經濟泥淖中，斯里蘭卡的反對黨強烈批判當局飲鴆止渴般向中國賤租重要港口、資源的做法，指出避免金融災難的唯一途徑是國際貨幣基金組織（IMF）求助。只是IMF過去就曾在2009年和2015年的金融危機中，出手拯救了斯里蘭卡的國內經濟，這次若想要IMF出手，斯里蘭卡就得乖乖遵守遊戲規則，按照嚴格的限制規範還錢，而這對強人總統戈塔巴雅來說簡直就是「奇恥大辱」。
一向親中的拉賈帕克薩這對兄弟在2019年喊出能恢復國內繁榮的口號，但卻遭到現任外交部長狄涅許（Dinesh Gunawardena）痛批前朝政府政策失誤，現任總統戈塔巴雅為了挽救破產危機，只好朝「好鄰居」印度、孟加拉呼喊奧援，提出「印度優先」（India first）的外交策略。
對印度來說，斯里蘭卡並非其神聖不可分割的一部分，但在2009年斯里蘭卡內戰結束後，強人哥哥馬辛達因侵犯少數民族人權遭到西方抨擊，轉而求助不甚在意此議題的北京當局，中國便藉機以一帶一路計畫擴大中國在斯里蘭卡的影響力，這對印度來說就是個不得不注意的紅燈警訊了。
尤其在中印邊境衝突升溫之際，斯里蘭卡南方漢班托塔港還被「租借」給中國，這更加劇了印度對該設施可能成為中國海軍前哨站的擔憂，為了遏止斯里蘭卡繼續傾向中國，印度也樂得釋出善意，例如斥資7億美元於首都可倫坡在中國營運的碼頭旁邊，建立一座全新的海港。
小國在兩強之間夾縫中求生存的模式，台灣與斯里蘭卡能有互相借鑑之處，當中國「一帶一路」這注濁水緩緩被引入斯里蘭卡，債務陷阱不僅鎖喉還鎖住了國家內政權自主和獨立，象徵亞洲國家一同對抗威權專制政權的「奶茶聯盟」或許也是錫蘭紅茶的好去處，面對未來斯里蘭卡可能的破產危機，當局的選擇不僅與自身相關，也同樣影響了地緣經濟的發展。