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今日廣場》張耀宇／顏寬恒敗選加速民眾黨壯大契機

▲台中二選區立委補選顏寬恒敗選，作者認為這反而是民眾黨崛起壯大的契機。（資料畫面／顏寬恒競選總部提供）
▲台中二選區立委補選顏寬恒敗選，作者認為這反而是民眾黨崛起壯大的契機。（資料畫面／顏寬恒競選總部提供）

文/張耀宇

2022-01-10 19:49:53

作者：張耀宇，曾任法官，現為執業律師

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台中二選區立委補選顏家大敗，傳統派系的海線勢力遭遇前所未有的打擊，顏寬恆更成為了兩年內兩度參選失敗的反面人物，放眼望去2024是否要再出來參選，將陷入進退兩難窘境，若參選將遭受同樣規格戰火，不選的話不論顏家或者藍營也難以推出有實力的候選人與林靜儀再次對決。但依照筆者觀察，這反而是民眾黨崛起壯大的契機。

這場選舉民進黨絕對是投入總統級規格的資源與人力，蔡總統替林靜儀在臉書上發出四篇貼文催票，林佳龍前市長深入基層綁樁固票，再搭配特定媒體輪番轟炸打擊顏家地方醜聞，多管齊下就是要將顏家地方勢力刨根乾淨；而國民黨與顏家也犯下兩個致命錯誤，第一誤判基層實力能夠跟國家隊抗衡，第二點則是輕忽青年對於地方政治版圖的影響力。藍軍還停留在刪Q時期，年輕人低投票率的美好回憶，這回補選狠狠的被青年返鄉突破。

顏家在台中所擁有的土地之多，用Google Map製作的顏家地產圖確實令人瞠目結舌，也激發起青年對於土地資產的相對剝奪感；一個政二代家族持有如此多的土地，一般人打拼一輩子都不一定買得起房子。青年不滿的情緒崛起，成為了這次逼近六成58.26%高投票率的主因，也凸顯地方勢力影響的局限性，這群離開家鄉的年輕主人，必要之時還是會返鄉投票，而且他們確實痛恨階級差距、貧富不均的社會現況。

而越來越多年輕人也不再是所謂的「天然獨」，而是能夠根據不同議題偏好做出選擇。民進黨執政下，鴨霸無理的決策，總是喊著高大上卻虛假口號的模式，逐漸讓很多中間或淺藍的年輕人表示無法接受，這群反對民進黨的青年，在諸多價值衡量之後，已經轉向選擇支持民眾黨的理念，因為堅信科學數據、認同務實解決社會問題，而不是動輒藍綠對決，最後又讓民進黨大勝整碗端過去。

談科學、講證據、重邏輯的青年崛起，成為了新政治版圖中最有影響力的一群人，其中又以認同或加入民眾黨行列居多。這也恰好符合是民眾黨主席柯文哲引用的網路語言：「民進黨太壞、國民黨太笨、民眾黨太弱」之後的自我分析，「現階段民眾黨還是一個不關鍵的少數，但民眾黨確實一直在壯大、有認同者來參與，也期許民眾黨代表台灣理性、科學、務實的力量，實現這個目標。」

2024年之前依舊是民進黨全面執政時期，在野黨們需要團結組建監督勢力的同時，民眾黨因為能夠號召更多年輕人，成為關鍵影響力，某種程度上也證明，藍營更需要與民眾黨達成更多的合作，方可對抗執政黨以多數暴力強推議案的重大關鍵。

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