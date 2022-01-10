今日廣場》張耀宇／顏寬恒敗選加速民眾黨壯大契機

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場選舉民進黨絕對是投入總統級規格的資源與人力，蔡總統替林靜儀在臉書上發出四篇貼文催票，林佳龍前市長深入基層綁樁固票，再搭配特定媒體輪番轟炸打擊顏家地方醜聞，多管齊下就是要將顏家地方勢力刨根乾淨；而國民黨與顏家也犯下兩個致命錯誤，第一誤判基層實力能夠跟國家隊抗衡，第二點則是輕忽青年對於地方政治版圖的影響力。藍軍還停留在刪Q時期，年輕人低投票率的美好回憶，這回補選狠狠的被青年返鄉突破。
顏家在台中所擁有的土地之多，用Google Map製作的顏家地產圖確實令人瞠目結舌，也激發起青年對於土地資產的相對剝奪感；一個政二代家族持有如此多的土地，一般人打拼一輩子都不一定買得起房子。青年不滿的情緒崛起，成為了這次逼近六成58.26%高投票率的主因，也凸顯地方勢力影響的局限性，這群離開家鄉的年輕主人，必要之時還是會返鄉投票，而且他們確實痛恨階級差距、貧富不均的社會現況。
而越來越多年輕人也不再是所謂的「天然獨」，而是能夠根據不同議題偏好做出選擇。民進黨執政下，鴨霸無理的決策，總是喊著高大上卻虛假口號的模式，逐漸讓很多中間或淺藍的年輕人表示無法接受，這群反對民進黨的青年，在諸多價值衡量之後，已經轉向選擇支持民眾黨的理念，因為堅信科學數據、認同務實解決社會問題，而不是動輒藍綠對決，最後又讓民進黨大勝整碗端過去。
談科學、講證據、重邏輯的青年崛起，成為了新政治版圖中最有影響力的一群人，其中又以認同或加入民眾黨行列居多。這也恰好符合是民眾黨主席柯文哲引用的網路語言：「民進黨太壞、國民黨太笨、民眾黨太弱」之後的自我分析，「現階段民眾黨還是一個不關鍵的少數，但民眾黨確實一直在壯大、有認同者來參與，也期許民眾黨代表台灣理性、科學、務實的力量，實現這個目標。」
2024年之前依舊是民進黨全面執政時期，在野黨們需要團結組建監督勢力的同時，民眾黨因為能夠號召更多年輕人，成為關鍵影響力，某種程度上也證明，藍營更需要與民眾黨達成更多的合作，方可對抗執政黨以多數暴力強推議案的重大關鍵。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com