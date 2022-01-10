名家論壇》單厚之／有這樣的黨主席，哪裡還需要敵人？

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原本，朱立倫昨天如果選擇出來面對，講些「努力不夠」、「團結再團結」之類的場面話，其實就可以應付過去，但朱立倫卻做了一個很糟的危機處理，把補選和罷免的失敗，變成重大的政治危機。
放眼台灣近年的選舉，絕少有黨主席在選舉結果出爐後，不出來面對媒體的情況。凌濤在記者會中聲稱，「這是一場在地立法委員補選和在地立委的投票」，言下之意是，因為層級不高、影響不大，所以不需要黨主席出面開記者會。但去年刪Q過關時，朱立倫卻第一時間舉行記者會，表示是「在地鄉親的勝利、台灣民主的勝利、全國人民的勝利」。
朱立倫惹毛藍軍的並不是連敗，而是閃躲和爭功諉過的態度。凌濤在記者會上兩度表示，「在我們上任三個月又四天的過程，我們承擔、承接了罷免、公投、補選這些過去設定的政治框架跟任務，到今天為止、到此為止。明天開始，我們全黨一致的努力2022的九合一大選。」
朱立倫所領導的國民黨中央，把罷免、公投、補選都當成是「過去設定的政治框架和任務」，「我們」是承擔、承接，幫「他們」擦屁股的，把所有鍋都甩給前任黨主席江啟臣和戰鬥藍的趙少康。問題是，朱立倫選舉時難道不知道有罷免、公投、補選嗎？顏寬恆參與補選難道不是朱立倫提名的嗎？
朱立倫不僅是光明正大的甩鍋、切割，還用「我們」來稱呼自己的團隊，昨天面臨的失敗，都是「非我們」的國民黨人造成的，要這些人「到今天為止、到此為止」。但當朱立倫已經把國民黨分成「我們」與「非我們」時，又怎麼可能可以團結國民黨呢？
所謂「一言興邦、一言喪邦」，有時候幾句話，就會對政治人物的前途產生致命的影響。殷鑑不遠的就是新北市長侯友宜在四大公投前的「我思故我在」，一夕得罪藍軍支持者，對侯友宜的政治路造成嚴重的衝擊。凌濤代表國民黨中央發表的聲明，比起侯友宜有過之而無不及，朱立倫的2024之路，也提前再見了。
藍軍支持者不滿的是朱立倫表現的心態，但對國民黨政治人物而言，擔心的是朱立倫的腦袋。究竟要多自我感覺良好、多沒政治sense、多麼天真的團隊，才會想出用這樣的方式面對敗選、才會寫出這麼糟的文章，還如此理直氣壯的公開宣讀？
都說國民黨「內鬥內行」，如果朱立倫連內鬥都如此的外行、難看，誰還敢把自己的生死交到朱立倫領導的國民黨中央手上？一場補選、一場罷免，朱立倫都能把小危機搞成大危機，活生生搞掉自己的政治前途、搞死自己，屆時朱立倫操盤的「九合一」大選，豈不是要血流成河？
如前所述，雖然深藍有強烈不滿的聲音，但國民黨的黨公職並不會在此時逼宮，也不會有人想取而代之，朱立倫仍能繼續安坐黨主席的位置。但經過這一夜，國民黨人很難再對朱立倫抱有任何期待，如何遠離愚蠢天真的黨中央，自求多福延續政治生命，將是多數國民黨人的共識。
可以想見，未來國民黨一盤散沙、各自為政、分崩離析的情況，絕對會比之前更加嚴重。朱立倫不僅令不出門，還會是一個眾人避之唯恐不及的票房毒藥。這一點，倒是和韓國瑜不分軒輊。
●作者：單厚之／資深媒體人
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