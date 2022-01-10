COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

慈善義煮千人尾牙宴　高虹安變身「總舖師」送暖

▲風廚師餐飲觀光發展協會在新竹市東寧宮舉辦「歲末寒冬送溫暖，風廚師慈善義煮千人宴」活動，立委高虹安(左)與民眾黨新竹市議員參選人都與會參加。(圖／高虹安國會辦公室提供)
▲風廚師餐飲觀光發展協會在新竹市東寧宮舉辦「歲末寒冬送溫暖，風廚師慈善義煮千人宴」活動，立委高虹安(左)與民眾黨新竹市議員參選人都與會參加。(圖／高虹安國會辦公室提供)

記者呂炯昌／台北報導

2022-01-10 20:55:00

傳聞有意參加2022新竹市長選舉的台灣民眾黨立委高虹安勤跑新竹基層，今（10）日上午參加辦公室與公民團體合辦的儘速立法回應「新竹喝好水」地方公投記者會，下午化身「總舖師」，參加慈善義煮千人尾牙宴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
風廚師餐飲觀光發展協會今日在新竹市東寧宮舉辦「歲末寒冬送溫暖，風廚師慈善義煮千人宴」活動，高虹安與民眾黨新竹市議員參選人蔡文盛、葉國文也到現場與廚師們一同製做餐點，並客串上演了一場上菜秀，一起分享溫暖給民眾。

高虹安表示，平常因為工作忙碌很少親自下廚，這是她第一次扮演「總舖師」的角色，感覺很新奇，更重要的是這場尾牙宴是各方善心人士一桌一桌募款而來的，乘載著捐贈者滿滿的愛心，能一起參與餐點製作，與民眾黨同仁一起當一日志工協助上菜，心裡感覺到滿滿溫暖。  

主辦單位風廚師餐飲觀光協會表示，這是第二年舉辦慈善義煮活動，但今年特別不一樣的是這次透過協會小額募款舉辦，再透過協會內的廚師們義務協助辦桌，除了能讓新竹市相對經濟弱勢的民眾過一個溫暖的好年，還能將台灣傳統的辦桌文化傳承下去，希望每年都能順利舉辦慈善義煮尾牙宴，把協會的愛心傳送到有需要的人身上。

▲▲風廚師餐飲觀光發展協會在新竹市東寧宮舉辦「歲末寒冬送溫暖，風廚師慈善義煮千人宴」活動，立委高虹安(左二)與民眾黨新竹市議員參選人都與會參加。(圖／高虹安國會辦公室提供)
▲風廚師餐飲觀光發展協會在新竹市東寧宮舉辦「歲末寒冬送溫暖，風廚師慈善義煮千人宴」活動，立委高虹安(左二)與民眾黨新竹市議員參選人都與會參加。(圖／高虹安國會辦公室提供)

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀