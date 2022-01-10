慈善義煮千人尾牙宴　高虹安變身「總舖師」送暖

傳聞有意參加2022新竹市長選舉的台灣民眾黨立委高虹安勤跑新竹基層，今（10）日上午參加辦公室與公民團體合辦的儘速立法回應「新竹喝好水」地方公投記者會，下午化身「總舖師」，參加慈善義煮千人尾牙宴。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-10 20:55:00
風廚師餐飲觀光發展協會今日在新竹市東寧宮舉辦「歲末寒冬送溫暖，風廚師慈善義煮千人宴」活動，高虹安與民眾黨新竹市議員參選人蔡文盛、葉國文也到現場與廚師們一同製做餐點，並客串上演了一場上菜秀，一起分享溫暖給民眾。
高虹安表示，平常因為工作忙碌很少親自下廚，這是她第一次扮演「總舖師」的角色，感覺很新奇，更重要的是這場尾牙宴是各方善心人士一桌一桌募款而來的，乘載著捐贈者滿滿的愛心，能一起參與餐點製作，與民眾黨同仁一起當一日志工協助上菜，心裡感覺到滿滿溫暖。
主辦單位風廚師餐飲觀光協會表示，這是第二年舉辦慈善義煮活動，但今年特別不一樣的是這次透過協會小額募款舉辦，再透過協會內的廚師們義務協助辦桌，除了能讓新竹市相對經濟弱勢的民眾過一個溫暖的好年，還能將台灣傳統的辦桌文化傳承下去，希望每年都能順利舉辦慈善義煮尾牙宴，把協會的愛心傳送到有需要的人身上。