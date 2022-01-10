名嘴曝陳松勇與印傭關係不單純　白冰冰怒了：汙衊往生者

金馬影帝陳松勇去年底離世，享壽80歲，印尼傭人Yule生前照顧他無微不至，雙方情同父女，沒想到名嘴王瑞德上談話性節目《新聞挖挖哇》，指綜藝大咖白冰冰曾暗示過陳松勇和印傭關係不單純，氣得她跳腳，在臉書否認此事，「沒有人說過這些話，這些名嘴真的要不得」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王瑞德認為白冰冰的話暗示陳松勇與印傭不單純。（圖／翻攝新聞哇哇挖YouTube）

▲王瑞德重提白冰冰聊到按摩鼠蹊部有助於復健。（圖／翻攝新聞哇哇挖YouTube）

其實這件事起因是，女星林佳儀3年前錄製《冰冰show》時，吐露弟弟遭逢意外變成植物人的事實，白冰冰不捨她遭受親人患病之苦，為了安慰她，提議可以利用不同方式刺激病人，有可能刺激鼠蹊部，能出現奇蹟讓病人清醒，提及曾聽說陳松勇用過此法，但談話並未提到印傭Yule。





當時媒體以此話訪問陳松勇，也遭到他駁斥，表示復健只是按摩手腳，不可能跟印傭有逾矩行為，尤其他把Yule當女兒，更不可能發生此事。而王瑞德在《新聞挖挖哇》重提此事，指白冰冰暗示陳松勇父女情不單純，他補充說，這樁事應該只是開玩笑而已，但新聞發酵後，將白冰冰關懷後輩的談話，變成她爆料過世者的八卦。





▲白冰冰在臉書留言，表示從沒說過陳松勇與印傭關係不單純。（圖／翻攝白冰冰FB）

▲白冰冰認為王瑞德重提往事，是汙衊了已逝者。（圖／翻攝白冰冰FB）

白冰冰今（10）日在臉書分享美照時，突然留言「誣蔑了往生的人，欺負活著的人」，粉絲一秒領悟，表示名嘴語不驚人死不休，「我們知道您是善良的人」，有網友則說「人是死了，還是活著，都不能說這種話」，白冰冰又留言「沒有人說過這些話，這些名嘴真的要不得」，強調自己從沒說過陳松勇跟Yule關係不單純。



