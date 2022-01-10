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染疫居服員乾妹妹的同事確診　指揮中心證實：Ct值20.2

▲指揮中心今（10）日稍早證實，桃機群聚再傳1確診，詳細狀況將在明日記者會上說明。（圖／指揮中心）
▲指揮中心今（10）日稍早證實，桃機群聚再傳1確診，詳細狀況將在明日記者會上說明。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-01-10 22:09:19｜2022-01-10 22:25:06

桃機群聚案再傳增1確診！中央流行疫情指揮中心今（10）晚間表示，檢出1例陽性個案（暫未編號，Ct值20.2），為本國籍20多歲男性，為今日公布案17507之職場接觸者。相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於明日的記者會統一說明。

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桃園機場手推車人員和居服員一家確診，經擴大篩檢、追查後發現，居服員乾妹妹的同事在今日晚間驗出陽性。稍早也傳出，該名同事的孩子就讀中壢某國小5年級，校方晚間臨時通知家長，全校11日預防性停課1天。

該校表示，環保單位將於11日到校實施校內清潔及消毒作業，並依據桃園市教育局發佈最新命令及公告辦理防疫工作。另外，預估停課影響該校師生、附設幼兒園等共1600多人。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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