殺到血流成河！理科太太發5點聲明　「我會捍衛到底」

頻道訂閱破百萬的YouTuber理科太太（陳映彤），上個月和藥劑師老公「理科先生」John宣告離婚，終結5年婚姻，沒想到前夫9日自曝被限制每週只能探視4歲兒子1、2次，非常痛苦，兒子也不願回到媽媽身邊，祈求外界幫忙，沒想到反被理科太太的友人痛批吃軟飯，連割痔瘡都要老婆付錢，病史因而曝光，被網友說根本一開戰就殺到血流成河。





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▲理科太太、理科先生昔日合體拍攝YouTuber影片，恩愛模樣已不復見。（圖／臉書）

理科太太當初透過網路交友，認識理科先生，隨即因懷孕閃婚，即便老公罹患憂鬱症，她仍不離不棄相伴，被稱是模範夫妻檔。沒想到身邊友人爆料，John長期施予另一半精神暴力，從結婚、懷孕、教育費用，連返台機票、割痔瘡開刀費用都是女方支付，網友在IG詢問他此事是否為真，讓私事曝光的理科先生相當憤怒，感到很沒面子。





由經紀人、友人幫腔，將前夫打成落水狗，網友看不下去，反批理科太太冷酷無情，不讓爸爸見小孩，她昨（10）日深夜親上戰場，表示「偶爾會想念那個為愛無條件付出的傻女孩。後來女孩成了媽媽，要讓孩子知道設立界線的重要性，得用自己的生命經歷先做到」，出面為此事設停損點。獲得網路幾乎一面倒支持，她除了感謝粉絲以外，更強調沒有「公關操作」，並附上5點聲明，要不明瞭真相的網友適可而止，必要的話，不排斥捍衛到底。







1. 這段話是我唯一想說的，或許有點難懂，但感謝你們聽。

2. 依舊最感謝支持我的你們。不過別跟根本不了解我的人筆戰啦，把時間給家人或看Youtuber們的新片吧。

3. 每個人都有自己選擇相信的真實。不喜歡我可以評論我，但請不要傳播你根本不清楚的事情，必要時我會捍衛到底。

4. 家庭裡應承擔的責任，我不常掛嘴邊。頻道想療癒陪伴大家，我不擅肉麻話。如果你感受得到，很高興能和你們在同個頻率上。

5. 沒有公關操作，只有玳玳（經紀人）殺氣很重的接了一整天電話。為了讓玳玳開心，第二張照片我讓她指定，她說這張夠傻。





▲理科太太說自己從傻女孩變成媽媽，為了孩子要捍衛到底。（圖／翻攝理科太太IG）