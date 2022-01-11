NOW早報／顏家實力仍在！林靜儀：若成功轉型將是強對手

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中二立委補選，叱吒地方政壇30年的顏家不僅落敗，大本營沙鹿區也首度嘗到敗績。民進黨立委當選人林靜儀認為，這並非單純的藍綠勝敗，而是地方選民越來越成熟的展現。
林靜儀說，罷免案定案之初，她便在政論節目提及，台灣民主政治越來越成熟，由傳統的家族型慢慢轉為政黨型。「地方選民期待改變，從2年前選陳柏惟時就開始了。」
但她也提醒，以前習慣以「政黨基本盤」、「地方實力」的方式估票，近幾年屢屢出現跌破眼鏡的開票結果，「政黨政治發展至今，沒堅定政黨立場的選民越來越多，吸引他們的是明確的政見、政治人物的表現、對相關政策與事件的立場。」她認為小黨、大黨都有勝選機會：「重點在告訴選民我們為什麼來做事、會做與不會做什麼事。政黨該做的，是負起督導及推薦候選人的責任，讓選民相信我們可以被期待。」
外界認為顏家經此一役，難再恢復以往榮光。林靜儀卻在對戰中看見顏家正在改變，她說：「顏家經歷幾十年的選舉，在地方有紮實的政治實力，如果能讓政黨政治與家族利益慢慢脫勾、轉型跟上新的政治文化，未來將是很強的對手，對地方也會有更好的發展。」
她認為這次能勝選，並非靠她個人條件與實力，「靠的是基進和民進黨團結合作，對選民負責。」她認為不同位置應有不同的監督立場，「顏家已經確定違法的案子，我在中央會繼續追；屬於市政府權責的部份，由地方議員持續監督」。至於根深蒂固的紅白帖文化，她也不會排斥，「但希望選民了解，我們的財力、人力資源無法像顏家這樣無微不至」。
林靜儀說，民主轉型過程中，選民願意換人做做看，就是期望帶來不一樣的新象。為了讓選民了解自己選出來的國會議員，在立院為他們做了什麼事情，她與競選團隊正在規劃，未來如何定期向選民報告，自己爭取各項重要政策的進度。
今日天氣／全台降溫！今越晚越冷 局部下探10度
中央氣象局預報，今（11）日隨著雲雨區東移，全台水氣增多，降雨機率提升，北部東北部、中南部地區將有短暫雨及零星雨，直到下半天才會開始減少。
而溫度方面，今天全台將受強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團影響，溫度明顯下滑。北部高溫15度，傍晚後則為12至14度，中部以北至宜蘭最低溫為11、12度。中部、花蓮白天高溫可達18、19度，南部及東南部白天高溫也可達21至24度，但入夜後將低至13至15度；全台都屬於偏冷天氣，台南以北、宜蘭、花蓮、金門局部地區可能出現10度以下低溫，民眾要多注意日夜溫差變化及保暖。
染疫居服員乾妹妹的同事確診 指揮中心證實：Ct值20.2
桃機群聚案再傳增1確診！中央流行疫情指揮中心昨（10）日晚間表示，檢出1例陽性個案（暫未編號，Ct值20.2），為本國籍20多歲男性，為昨日公布案17507之職場接觸者。相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中，詳細情形將於今日的記者會統一說明。
桃園機場手推車人員和居服員一家確診，經擴大篩檢、追查後發現，居服員乾妹妹的同事在昨日晚間驗出陽性。昨晚也傳出，該名同事的孩子就讀中壢某國小5年級，校方晚間臨時通知家長，全校11日預防性停課1天。
該校表示，環保單位將於11日到校實施校內清潔及消毒作業，並依據桃園市教育局發佈最新命令及公告辦理防疫工作。另外，預估停課影響該校師生、附設幼兒園等共1600多人。
BY2開戰了！砲火對準李靚蕾 怒轟：警方沒等到妳聯絡
王力宏遭李靚蕾毀滅式爆料後，重創形象，低調返台後，一舉一動依舊受到外界關注，而風波還扯出BY2妹妹Yumi，李靚蕾多次爆料Yumi與王力宏「有關係」，雙方隔空交火數次。而在昨（10）日，BY2的工作室突然發出聲明嗆聲李靚蕾，引起討論。
李靚蕾在爆出王力宏的私下面貌後，扯出BY2妹妹Yumi，當時BY2工作室秀出報案單報警，發文表示：「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！ 」李靚蕾也轉發該貼文並回擊：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」之後李靚蕾更指控Yumi一直與王力宏保持聯繫，雙方隔空交戰數回合。
而就在前天王力宏傳出隔離期滿，赴吾疆與李靚蕾、小孩們見面後，BY2工作室突然在微博發文狠嗆李靚蕾：「從李小姐特地公開索要警方聯繫方式到現在，已經過去21天，可警方卻遲遲沒等到妳的聯絡。人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於妳造謠誹謗一事的刑事調查與追究。」
斯里蘭卡即將瀕臨破產！總統急向中國尋求債務整合
新冠疫情重挫斯里蘭卡經濟，在國家負債累累面臨財務危機時，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）前（9）天與中國國務委員兼外交部長王毅於首都可倫坡（Colombo）會面，向中方表示該國處於經濟危機陣痛期，尋求債務重組。
根據《美聯社》報導，由於新冠疫情衝擊斯里蘭卡觀光旅遊業，加上本身外匯儲備見底，國內已經限制進口食品、超市糧食限購。負債累累的情況下，總統拉賈帕克薩9日向中國外交部長王毅尋求債務重組，希望獲得進口必需品的優惠信貸，另外也提出與中國合作推行旅行氣泡，使中國遊客在安全的情況下遊訪斯里蘭卡。
斯里蘭卡出現經濟危機的主因有二，其中新冠疫情的衝擊造成國內收入銳減，總統拉賈帕克薩向王毅表示，如果中方能以債務重組的方式，作為斯里蘭卡因疫情而產生的經濟危機的解藥，那將令斯方如釋重負。
此外，由北京出資建設的基礎設施項目如在南部漢班托塔區（Hambantota）的海港、機場並不賺錢，也是外匯存底下降的原因，根據中央銀行數據顯示，目前中國光是對斯里蘭卡政府的貸款總額就高達33.8億美元（新台幣933億元），這還不包含其他國有企業的貸款。
而根據中國外交部網站來看，王毅除了與總統會面外，也和斯里蘭卡外交部長佩里斯（G.L. Peiris）提及斯里蘭卡於國際事務中「秉持公道」的作法，讚賞其支持中方維護核心利益，並表示願與斯方共同反對疫情政治化、溯源工具化，堅持團結抗疫的正確方向，共同捍衛國際公平正義。
去年斯里蘭卡於1月29日啟動新冠疫苗接種計劃，其中全國有超過76%的接種者所施打的正是中國政府援助的國藥疫苗，然而對於是否接受斯里蘭卡債務重組的請求，中國駐斯里蘭卡大使戚振宏與大使館並未鬆口給出回應。
《單身即地獄》宋智雅撞臉「它」！粉絲崩潰：像到回不去
南韓繼推出《魷魚遊戲》風靡全球之後，近日戀愛實境節目《單身即地獄》也在Netflix上檔後話題不斷，其中參賽者宋智雅憑藉高冷形象，外表神似BLACKPINK Jennie以及IVE成員張員瑛，不僅韓國網友熱議，海外的觀眾也紛紛討論圈粉。不過，台灣就有網友意外發現，宋智雅不只撞臉明星，連動畫人物也撞臉，讓粉絲哭笑不得。
一名網友在「Dcard」貼文指出「只有我覺得《單身即地獄》的宋智雅長得很像它嗎.......」只見貼出的照片，宋智雅的圖片與經典動畫《鯊魚黑幫》（Sharl Tale）內的角色蘿拉（Lola）擺放再一起時，還真的有幾分神似。
貼文一出，網友紛紛崩潰表示「我是知道有像Jennie，但這個怎麼更像.....回不去」、「難怪一直覺得她很眼熟....真的回不去」、「難怪我明明沒看過她卻覺得眼熟＝＝真的好像」、「我從第一集她出場，那隻美人魚就在我腦海裡了」、「真的好像蘿拉啊，好崩潰」、「難怪一直想不起來像誰，原來是蘿拉啊，小時候就看過了啊XD」、「真的好像哈哈哈哈哈哈」、「真的像到回不去」。
而事實上，宋智雅早前就以人氣網紅的身份在韓國與中國經營自己的事業，並且參與過幾個節目，但直到近期《單身即地獄》才受到更廣大的關注，過去也曾經在節目中透露自己從小，對美貌就有極深刻的慾望，在高二時就整形動過鼻子，但其他部位都是來自父母的遺傳。而高冷形象搭配講話直接了當的個性，讓宋智雅在節目播出之後瞬間人氣翻漲，最終也與男嘉賓配對成功，引起不少話題。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。