嚴防邊境！陳時中、黃珊珊赴松山機場 視察入境採檢動線
國際疫情升溫，近來境外移入大增，指揮中心宣布，11日起長程航班旅客都需進行PCR篩檢，採陰性才可入境，若陽性則直接送醫；指揮官陳時中今（10）日下午前往松山機場，視察入境動線以及防疫計程車的防護措施是否落實。
編輯中心／綜合報導
2022-01-10 23:03:39
近來境外移入確診率大增，指揮中心指揮官陳時中9日表示，最快周二起要求「長程航班」入境者將採機場PCR快篩，只有採陰才放行，若呈陽性就直接送醫院，避免增加防疫旅館風險。
陳時中今日下午和醫福會執行長王必勝、台北市副市長黃珊珊、交通部民航局長林國顯等人前往松山機場，視察整個入境採檢動線，他要求邊境須嚴防，先前防疫上的缺失目前已改善，也必須落實處處可噴手的概念，維持手部清潔。
另因桃機群聚釀31本土個案，讓高風險區域的環境採檢也成外界關注焦點，陳時中則表示，指揮中心有在研議，要對一些特別區域進行採檢，但現階段會以密集清消為主，後續若量能充足的情況，可以規劃定期採檢。（編輯：林莞茜）
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