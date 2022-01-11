《全明星》添創舉！首度發行限量NFT免費送粉絲

NFT（非同質化代幣）風潮吹向全球娛樂市場，熱播的運動實境節目《全明星運動會》又有新創舉，將成為台灣第一個發行NFT的綜藝節目！「好看娛樂」副總經理王貞妮表示：「《全明星運動會》既然是業界的領頭羊，希望能提供一些不一樣的事物，讓參與的選手和領隊和粉絲們，用合法收藏的方式來保存精彩的瞬間，也希望未來如果有收益，回饋到真正需要幫助的人。」





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▲《全明星運動會》首波發行的限量NFT，先發給領隊江宏傑、錢薇娟及每一集的MVP。（圖／好看娛樂提供）

《全明星運動會》第一波發行的NFT採取免費方式，限量發行20張，發放對象是紅藍兩隊領隊江宏傑和錢薇娟，以及每一集的MVP也能獲得一顆NFT；每一顆都是獨一無二，外型設計以操場為概念，將外框設計成跑道，紅隊獲贈者為紅色的框，藍隊則為藍色，裡頭有該選手在節目中高光時刻的榮耀畫面，永久典藏在NFT中。











這項耗資百萬開發的產品，粉絲也有機會在第二波發行時擁有，《全明星》本週的FB與IG直播抽獎，將抽出紅、藍兩隊與特別版的NFT給7位幸運兒，若這些幸運得主已購買1月22日在台北小巨蛋舉行的「全明星運動會巨蛋熱血演唱會」門票，將可憑著NFT提早進場，到後台與明星選手合照。演唱會現場還會再抽出紅藍兩隊的NFT共8張，收錄小巨蛋比賽的高光時刻。每張NFT都有專屬序號、動態影片都是官方授權，而這15位擁有「全明星運動會NFT」的觀眾，後續還會獲得一張選手們在巨蛋簽名大合照的NFT。





▲《全明星運動會》耗資百萬開發的NFT，粉絲也有機會在第二波發行時擁有。（圖／好看娛樂提供）

「全明星運動會NFT」將在目前全球NFT市場最大的平台Open Sea上架，在智能合約的規定中，每當NFT擁有者進行一次交易，原始創作者在都能設定10%以內的回饋，因此製作單位表示，《全明星運動會》未來若因NFT交易獲利，會將利潤捐給偏鄉有需要的學校；幸運抽到的粉絲，屆時也會有專人教你如何開戶。



