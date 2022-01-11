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確診者來高雄跨年　陳其邁：社區感染低籲落實防疫措施

▲桃園市確診個案17505跨年期間與家人至高雄旅遊，陳其邁表示，社區感染風險低籲仍須落實防疫措施。（圖／高市府提供）
▲桃園市確診個案17505跨年期間與家人至高雄旅遊，陳其邁表示，社區感染風險低籲仍須落實防疫措施。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-11 01:03:23

桃園機場新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情延燒至高雄，今（10）日傳出確診者與家人一行4人曾來高雄跨年旅遊旅遊，高雄市衛生局在接獲通報後立即啟動疫調，並完成清消，工作人員也已匡列採檢，市長陳其邁在臉書貼文表示，以Omicron可傳染期為發病前2-3天推算，在高市旅遊期間可發生的感染風險相對較低。他仍呼籲市民出外應保持社交距離、載口罩、勤洗手，落實防疫措施。

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今天高雄市接獲疾管署通知，桃園市確診個案17505（8歲童、CT=25.6）於110年12月31日至111年1月2日與家人一行4人(案父、母與兄)至高雄旅遊，經中央流行疫情指揮中心分析17505可能感染地為桃園某課後安親班，可能感染來源為同一安親班確診個案17504，並追溯其傳播鏈可能指標個案為其父(案17473)。足跡所至相關場域包含萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地(旭集和食集錦)高市府並已完成徹底清消工作。

中央流行疫情指揮中心指出，案17473於(110年)12月30日出現相關症狀，根據美國CDC統計Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約3至4天左右，經感染案17504再感染17505應已經過2個潛伏期的次波感染，經疫調案17505在1月6日出現相關症狀就醫，經高雄市COVID-19專家小組綜合研判，依據疫調顯示案17505應在元旦假期後1月3日課後安親班因接觸案17504而被感染的可能性較高。

另外，案17505在1月6日曾出現相關症狀，以Omicron可傳染期為發病前2-3天推算，高雄市旅遊期間可發生的感染風險相對而言較低。不過，為確保高市社區風險無虞，防疫團隊仍依據案17505足跡擴大匡列接觸者及採檢，目前匡列28人，已採檢17人目前快篩結果均為陰性，PCR檢驗中。

高雄市衛生局強調，案17505在1月6日曾出現相關症狀，以Omicron可傳染期為發病前2至3天推算，在高雄市旅遊期間可發生的感染風險較低，確診者在高市旅遊時間，有可能處於非可傳染期階段，基於慎重，衛生局正進一步展開疫調工作。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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