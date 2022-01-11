確診者來高雄跨年　陳其邁：社區感染低籲落實防疫措施

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中央流行疫情指揮中心指出，案17473於(110年)12月30日出現相關症狀，根據美國CDC統計Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約3至4天左右，經感染案17504再感染17505應已經過2個潛伏期的次波感染，經疫調案17505在1月6日出現相關症狀就醫，經高雄市COVID-19專家小組綜合研判，依據疫調顯示案17505應在元旦假期後1月3日課後安親班因接觸案17504而被感染的可能性較高。
另外，案17505在1月6日曾出現相關症狀，以Omicron可傳染期為發病前2-3天推算，高雄市旅遊期間可發生的感染風險相對而言較低。不過，為確保高市社區風險無虞，防疫團隊仍依據案17505足跡擴大匡列接觸者及採檢，目前匡列28人，已採檢17人目前快篩結果均為陰性，PCR檢驗中。
高雄市衛生局強調，案17505在1月6日曾出現相關症狀，以Omicron可傳染期為發病前2至3天推算，在高雄市旅遊期間可發生的感染風險較低，確診者在高市旅遊時間，有可能處於非可傳染期階段，基於慎重，衛生局正進一步展開疫調工作。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。