揭密BY2連出5招反攻蕾神　為甩小三惡名險送命

王力宏與李靚蕾的離婚之戰，在雙方終於會面後，似有趨於平靜之勢，沒想到當事人甫止戰，之前衰捲舊愛婚變的BY2妹妹Yumi（孫雨），似乎看準了對方手裡沒有實質證據，決定主動向蕾神宣戰，昨（10）日標註李靚蕾微博帳號，要她把王力宏出軌證據交出來。BY2為了甩開「小三」惡名，繼續在中國的演藝事業，這也是必須強硬起來的策略。

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▲BY2演藝事業浮浮沉沉，因為愛情與朋友的背叛，有3、4年的低潮期。（圖／翻攝By2工作室微博）

來自新加坡的雙胞胎BY2，從小接受舞蹈訓練，唱歌、舞技都不差，為了負擔家中經濟重擔，他們年僅15歲就放棄學業，參加選秀節目出道，簽進海蝶音樂，隔年來台灣受訓、練唱，原本走的是清純甜美路線，卻因整型容貌進化過了頭，美豔路線反而失去歌迷喜愛。

加上妹妹Yumi緋聞不斷，一度與澳門賭王之兒何猷君熱戀，出國陪伴男友而忽略演藝事業，甚至傳出懷孕生子新聞，卻未能如願嫁入豪門，導致星海浮沉多年，2019年再度參加中國選秀節目《明日之子》拚重生，Yumi坦言曾有3、4年時間的低潮期，「身邊信任的人背叛了你，無論是工作上和愛情都是」，如今年僅29歲的黃金事業期，卻連一個能表演的舞台都沒有。





▲BY2與王力宏親密照片曝光，對演藝事業沒有益處。（圖／翻攝王力宏微博）

BY2去年成立工作室，能獨立衝刺事業，剛在綜藝節目《超新星運動會》以精湛舞技，一步步闖進街舞項目決賽，還在賣力宣傳時，李靚蕾突然使出蕾神之錘，把王力宏事業毀於一旦，連事業剛有起步的BY2姊妹也被打趴，後續皆未出現該節目，亮相機會全沒了。





為了大陸事業，Yumi當然要使出渾身解數，為人生奮力一搏。她去年12月18日第一步先報警，尋求警方協助，要以毀謗罪名揪出惡意批評者；接著親自上陣，駁斥不是王力宏的砲友，而是曾經交往的正牌女友，曬出對話紀錄為自己正名；甚至不顧性命，吞安眠藥被送進醫院，欲以此洗刷清白；並運用媒體澄清與王力宏私訊內容，只是請好友幫忙拍影片宣傳，並無情愛關係；加上姊姊孫涵和親近閨密「做個小孩007」出面帶領輿論風向，直接點名砲轟李靚蕾，一步步向蕾神進逼，企圖扭轉風向。





不過，目前李靚蕾人在台灣、BY2則定居北京，雙方透過網路喊話，卻不在同一個地區，心戰喊話性質大，想要置對方入罪的可能性小，若蕾神後續沒有證據反擊，BY2才有希望洗白，有機會重新出現大陸表演舞台。



