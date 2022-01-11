揭密BY2連出5招反攻蕾神　為甩小三惡名險送命

加上妹妹Yumi緋聞不斷，一度與澳門賭王之兒何猷君熱戀，出國陪伴男友而忽略演藝事業，甚至傳出懷孕生子新聞，卻未能如願嫁入豪門，導致星海浮沉多年，2019年再度參加中國選秀節目《明日之子》拚重生，Yumi坦言曾有3、4年時間的低潮期，「身邊信任的人背叛了你，無論是工作上和愛情都是」，如今年僅29歲的黃金事業期，卻連一個能表演的舞台都沒有。
BY2去年成立工作室，能獨立衝刺事業，剛在綜藝節目《超新星運動會》以精湛舞技，一步步闖進街舞項目決賽，還在賣力宣傳時，李靚蕾突然使出蕾神之錘，把王力宏事業毀於一旦，連事業剛有起步的BY2姊妹也被打趴，後續皆未出現該節目，亮相機會全沒了。
為了大陸事業，Yumi當然要使出渾身解數，為人生奮力一搏。她去年12月18日第一步先報警，尋求警方協助，要以毀謗罪名揪出惡意批評者；接著親自上陣，駁斥不是王力宏的砲友，而是曾經交往的正牌女友，曬出對話紀錄為自己正名；甚至不顧性命，吞安眠藥被送進醫院，欲以此洗刷清白；並運用媒體澄清與王力宏私訊內容，只是請好友幫忙拍影片宣傳，並無情愛關係；加上姊姊孫涵和親近閨密「做個小孩007」出面帶領輿論風向，直接點名砲轟李靚蕾，一步步向蕾神進逼，企圖扭轉風向。
不過，目前李靚蕾人在台灣、BY2則定居北京，雙方透過網路喊話，卻不在同一個地區，心戰喊話性質大，想要置對方入罪的可能性小，若蕾神後續沒有證據反擊，BY2才有希望洗白，有機會重新出現大陸表演舞台。