桃機即日起「落地即刻檢驗」 王必勝：降低機場人員風險
中央流行疫情指揮中心表示，自今（11）日零時起，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陰性者接續入境通關程序；檢驗結果陽性者，指派專人完成證照查驗後，由空側搭乘救護車後送專責醫院。桃機前進指揮所指揮官王必勝表示，這樣的做法可大大降低機場人員的風險。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 07:01:30
王必勝今日凌晨在臉書發文表示，搭乘長程航班旅客下機即到檢疫區（原候機室）採檢，然後檢體送到旁邊的「前進實驗所」立刻檢驗標準PCR，陰性則放行依原檢疫程序入關，陽性確診則立刻由空橋下地面層搭救護車送醫治療。整個流程規劃在1小時內完成，不同班機都會分開處理。
王必勝解釋這樣這樣的做法是將已發病確診者提前確認出來，從機坪直接送醫，可大大降低通關人員、檢疫人員、機場工作人員、防疫車隊、防疫旅館……所面臨的風險。
為了完成任務，前進指揮所從流程規劃設計、各種單位協力統合、「前進檢驗所」規劃設置、醫事人力調度安排…在不到兩天內全部完成。王必勝最後也特別提到，「一年前的這個時候，接到部桃徐院長電話，告訴我一位住院醫師確診，開始了部桃事件的處理。」（編輯：倪浩軒）
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