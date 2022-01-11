COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

烏克蘭死結未解！美俄戰略穩定對話結束　外媒：雞同鴨講

▲美國副國務卿雪蔓與俄羅斯副外交部長雷雅布可夫，10日在瑞士日內瓦舉行會談。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副國務卿雪蔓與俄羅斯副外交部長雷雅布可夫，10日在瑞士日內瓦舉行會談。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-11 07:14:24

美俄高級外交官員10日進行戰略安全對話（Strategic Security Dialogue，SSD），主要針對烏克蘭局勢進行討論及協商，不過將近8小時的會談落幕，雙方似乎僅達成將持續對話的共識，整場會談基本可以形容為無實際突破。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《美國之音》等外媒報導，10日的戰略安全對話，是本週將在歐洲舉行的美俄及北約系列外交活動的一部分，亦是雙方為防止烏克蘭東部與俄羅斯邊境爆發戰爭所做出的努力，緊接著12日和13日，俄羅斯還將與北約（NATO）和歐洲安全與合作組織（OSCE）分別會談。

然而，經過近8小時的閉門對話後，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）坦言，俄方早前提出的安全保障建議行不通，已提議雙方再次會晤，更詳細地討論雙邊問題，並強調美方堅決拒絕莫斯科要求烏方不可加入北約的呼籲，因為開放門戶政策是北約的核心，華府也不會放棄和希望與美合作的主權國家，建立合作關係的機會。

對於俄羅斯近日在烏東地區集結大軍，雪蔓則警告，若莫斯科攻擊烏克蘭，將須付出沉重代價，遠超2014年的克里米亞危機。

主談的俄羅斯副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）則表示，這次對話雖然漫長且困難，但相當專業、具體，雙方對彼此都算坦承，並重申莫斯科沒有入侵烏克蘭的計劃，派駐部隊僅僅是為了演習需要。

在會談舉行前，雷雅布可夫已表明俄國不會做任何讓步，美國務卿布林肯（Antony Blinken）9日則直言，不期望本週會有任何突破，但希冀短期內能有個為緊張情勢降溫的安排；又稱除非俄羅斯不再拿槍指着烏克蘭，否則難以預期會談能取得實際進展。

報導分析，美俄立場仍存在很大的差異，甚至陷入雞同鴨講的困境，俄羅斯把自己描繪成是一個受到西方侵略威脅的受害者，要求雙方的會談快速獲得成果，儘管雙方的分歧看起來難以逾越；種種跡象顯示，尚看不出局勢有明顯放緩。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀