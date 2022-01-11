烏克蘭死結未解！美俄戰略穩定對話結束　外媒：雞同鴨講

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然而，經過近8小時的閉門對話後，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）坦言，俄方早前提出的安全保障建議行不通，已提議雙方再次會晤，更詳細地討論雙邊問題，並強調美方堅決拒絕莫斯科要求烏方不可加入北約的呼籲，因為開放門戶政策是北約的核心，華府也不會放棄和希望與美合作的主權國家，建立合作關係的機會。
對於俄羅斯近日在烏東地區集結大軍，雪蔓則警告，若莫斯科攻擊烏克蘭，將須付出沉重代價，遠超2014年的克里米亞危機。
主談的俄羅斯副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）則表示，這次對話雖然漫長且困難，但相當專業、具體，雙方對彼此都算坦承，並重申莫斯科沒有入侵烏克蘭的計劃，派駐部隊僅僅是為了演習需要。
在會談舉行前，雷雅布可夫已表明俄國不會做任何讓步，美國務卿布林肯（Antony Blinken）9日則直言，不期望本週會有任何突破，但希冀短期內能有個為緊張情勢降溫的安排；又稱除非俄羅斯不再拿槍指着烏克蘭，否則難以預期會談能取得實際進展。
報導分析，美俄立場仍存在很大的差異，甚至陷入雞同鴨講的困境，俄羅斯把自己描繪成是一個受到西方侵略威脅的受害者，要求雙方的會談快速獲得成果，儘管雙方的分歧看起來難以逾越；種種跡象顯示，尚看不出局勢有明顯放緩。