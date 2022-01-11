長程航班落地採檢！陰性才放行 首班飛機41人至少4確診
中央流行疫情指揮中心表示，自今（11）日零時起，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陰性者接續入境通關程序；檢驗結果陽性者，指派專人完成證照查驗後，由空側搭乘救護車後送專責醫院。而新制上路後首班長途飛機於今晨3點59分抵台，目前已知第一架航班上41名乘客中，至少有4人PCR採檢為陽性。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 07:17:32
陳時中與桃機前進指揮所指揮官王必勝，桃園機場公司總經理但昭璧等人，今日一大早便在桃園機場現場視察長程航班落地即採檢新制實施狀況，陳時中表示，主要是來了解檢驗結果出爐時間有多快，目前初步看起來流程順暢，但陳時中也擔憂，抵達飛機班次密集的時候，時間太過於密集、很難掌握，原本安排好的流程就會受影響，作業時間有點拉長，人手可能要增加。
據了解，華航CI52班機在凌晨3時59分自澳洲雪梨飛抵台灣，入境旅客41人中至少已有4人PCR採檢為陽性反應。
陳時中表示，入境旅客驗出一些陽性反應，證明將疫情阻絕在桃機的功效是有的，之後相關單位會開會討論，如何將整個流程進行得更順暢。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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