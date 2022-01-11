開箱王品「嚮辣」麻辣鍋 千元以內6和牛、5海鮮吃到飽
以青花驕、石二鍋、聚、和牛涮、尬鍋等7個火鍋品牌擄獲大家味蕾的王品集團，全新「嚮辣 和牛麻辣鍋」吃到飽總算正式開幕，《NOWnews今日新聞》直擊為大家開箱！嚮辣首次結合鍋物與調酒，在時髦的餐酒館夜店氛圍裡，品嚐頂級海陸鐵塔及6種和牛玩味吃法的麻辣鍋，還有超過100種自助吧任你吃，2月起還提供生日調酒「嚮辣黑森林」，2022新年就霸氣全開。向來大方的王品，祭出多重開幕優惠不手軟，打卡就送北海道生食級干貝吃到飽，加入「嚮辣」和牛麻辣鍋LINE官方帳號，週週抽「海陸頂級嚮套餐」全桌免費。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-11 12:46:50｜2022-01-11 13:23:39
台灣人愛吃火鍋早已不是新聞，尤其嗆香熱燙的麻辣鍋更是人人都嚮往。根據市調推估，台灣中高價的麻辣鍋吃到飽，每年可望有近40億元的市場。擁有豐富火鍋餐廳的王品，2018年以「青花驕」初入麻辣鍋市場，便成功打造綠色麻辣鍋掀起話題，而後發展出美牛三吃放題的和牛涮、台式個人雞湯尬鍋，甚至將資歷超過15年的聚，轉型升級供應自助吧，更受消費者喜愛。
王品這次主攻頂級麻辣鍋吃到飽，嚮辣提供三種價位選擇，即使點用最貴的「海陸頂級嚮」計入服務費，鎖定單人也只要千元以內的價位，能品嚐霜降、熟成，以及香蔥或麻辣等風味6種和牛，還有伊比利豬、生猛天使紅蝦及扇貝等海鮮，再贈夢幻調酒1杯，相當有誠意也夠市場競爭力。
比較注重CP值的小資族，可以選擇「和牛無限嚮」，竟然一樣能享用到6種和牛及5種海鮮！不執著於和牛的嗜肉一族，選擇親民的「就是嚮涮肉」也能把安格斯黑毛牛吃個夠，一樣5種海鮮任你挑。
嚮辣麻辣鍋共有5種特色湯頭，嗜辣者最愛的川派有骨氣麻辣湯、粵式胡椒豬肚雞湯，無論是豬肚、雞腿肉、鴨血還是豆腐，鍋底通通可以無限續點。另外還有蒜香老母雞湯、養顏番茄湯、蕈菇蔬菜湯可選。
再搭配超過100種自助吧，包括甜點法式布蕾、日式生乳燒，以及頂級哈根達斯、COLD STONE等16款冰淇淋，以及「全球獨家」太古氮氣雪梨茶。預計2月起還提供獨家生日調酒「嚮辣黑森林」。
1/10～1/30點購「海陸頂級嚮」套餐，並完成FB／IG打卡上傳，或進行Google商家進行星級點評，就可免費享用北海道生食級干貝吃到飽（價值199元／人）。即日起至1/26，只要加入「嚮辣」和牛麻辣鍋LINE官方帳號，週週抽出「海陸頂級嚮套餐」全桌免費券1名（限4人使用，價值3952元）。