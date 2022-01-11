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追趕台積電失敗！華爾街日報點名　中國2大晶片爛尾業者

▲有外媒以中國近年晶片研發爛尾頻傳的現象，分析為何中國未能超越台積電和三星。（示意圖／取自Pixabay）
▲有外媒以中國近年晶片研發爛尾頻傳的現象，分析為何中國未能超越台積電和三星。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-11 07:56:45

新冠疫情讓台積電的國際能見度大漲，也再次確立其領先全球的半導體實力。近日有外媒專文分析，為了幫助國內廠商能趕全球頂尖的晶片業者，中國挹注了數十億美元的資金，但都以失敗收場。

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根據《華爾街日報》分析，中國政府近年大力扶植武漢弘芯半導體、濟南泉芯集成電路等業者，希望能產出與台積電和韓國三星電子，程度不相上下的高科技產品，如從製造14奈米以下晶片，提升到製造7奈米晶片，甚至不惜高薪從台灣挖角經驗豐富的工程師，以及前台積電高層。

然而，就算不提台積電和三星均擁有數十年的晶片製造經驗，中國政府在提供數以億計的美元後，很快就發現他們低估了製造高端先進製程晶片的難度和成本。

近年一度在中國半導體產業聲名大噪的武漢弘芯，2020年7月就傳出資金鏈斷裂問題，2021年2月通知遣散全體員工。根據公開資訊，武漢弘芯投資金額高達人民幣1280億元（折合新台幣約5500億），並邀請曾任台積電共同營運長和中芯國際獨立董事的蔣尚義擔任執行長，引起半導體業界關注，被視為中國未來半導體產業的棟梁，後來卻因資金斷鏈、項目爛尾，整體建設喊停。

繼武漢弘芯之後，總投資598億人民幣（折合新台幣約2633億）的濟南泉芯也在去年爆出爛尾爭議，營運陷入停滯、遭到官方接受清算，最後2者都成為中國半導體產業近10年最大騙局。

報導也引述公司聲明、官媒報導、地方政府文件和企業註冊數據庫天眼查等資料，顯示過去3年，至少有6家大型晶圓代工投資項目在中國以失敗告終，包含武漢弘芯和濟南泉芯，這些投資案大部份資金來自政府，但某些項目最後甚至連1塊晶片都沒有生產過；北京政府和投資人正收拾中國國內半導體產業的殘局，並制定更嚴格的規範，以避免再度造成資源浪費。

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