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Yumi打臉李靚蕾「警察等21天了」　陸風向變：蕾神翻車？

▲Yumi（左圖左）向李靚蕾開戰。（圖／做個小孩007微博、李靚蕾IG）
▲Yumi（左圖左）向李靚蕾開戰。（圖／做個小孩007微博、李靚蕾IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-11 08:10:54｜2022-01-11 08:32:56

王力宏被前妻李靚蕾揭發荒淫性史，對象包括By2妹妹Yumi（孫雨，本名白煒玲），Yumi第一時間否認，甚至企圖以死明志，昨（10日）BY2工作室發出聲明，打臉最初說要提供證據給警方的李靚蕾，讓微博輿論出現逆轉跡象。

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▲Yumi向李靚蕾宣戰。（圖／BY2 孫雨IG）
▲▼Yumi向李靚蕾宣戰。（圖／BY2 孫雨IG）
▲Yumi向李靚蕾宣戰。（圖／BY2 孫雨IG）
「蕾宏之戰」爆發後，BY2工作室秀出報案單，提告李靚蕾誹謗，發文表示：「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！​​​」李靚蕾不久轉發該貼文回擊：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」之後雙方為此隔空交火數次。

沒想到，就在王力宏隔離期滿，赴吾疆見李靚蕾和孩子後，BY2工作室昨傍晚突然Tag李靚蕾帳號，發文狠嗆：「從李小姐特地公開索要警方聯繫方式到現在，已經過去21天，可警方卻遲遲沒等到妳的聯絡。人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於妳造謠誹謗一事的刑事調查與追究。」

▲BY2工作室全文。（圖／BY2工作室微博）
▲BY2工作室全文。（圖／BY2工作室微博）
▲李靚蕾轉發貼文隔天，BY2工作室就提供警方聯繫方式。（圖／BY2工作室微博）
▲李靚蕾轉發貼文隔天，BY2工作室就提供警方聯繫方式。（圖／BY2工作室微博）
BY2選在大陸警察節這天大動作反擊，高喊「正義也許會遲到，但絕不會缺席」，讓不少大陸網友從一開始力挺蕾神，到現在提出質疑，「快來提供證據啊！別裝死」、「李小姐的話就完全能信嗎」、「造謠沒有成本？造謠只需要捕風捉影，故弄玄虛！操縱網友情緒，浪費公共資源，請李女士站出來」、「如果被冤枉支持，不然隨便一句話就可以致人於死地了」！

而看戲的人則問「李靚蕾要翻車了？」不過有網友譏諷「一進評論全是自己買的水軍」，By2工作室也回嗆「你所謂的水軍就是看清楚真相的網友嗎？」至於李靚蕾至截稿前未有任何回應。（編輯：楊穎軒）

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