Yumi打臉李靚蕾「警察等21天了」　陸風向變：蕾神翻車？

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沒想到，就在王力宏隔離期滿，赴吾疆見李靚蕾和孩子後，BY2工作室昨傍晚突然Tag李靚蕾帳號，發文狠嗆：「從李小姐特地公開索要警方聯繫方式到現在，已經過去21天，可警方卻遲遲沒等到妳的聯絡。人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於妳造謠誹謗一事的刑事調查與追究。」
BY2選在大陸警察節這天大動作反擊，高喊「正義也許會遲到，但絕不會缺席」，讓不少大陸網友從一開始力挺蕾神，到現在提出質疑，「快來提供證據啊！別裝死」、「李小姐的話就完全能信嗎」、「造謠沒有成本？造謠只需要捕風捉影，故弄玄虛！操縱網友情緒，浪費公共資源，請李女士站出來」、「如果被冤枉支持，不然隨便一句話就可以致人於死地了」！
而看戲的人則問「李靚蕾要翻車了？」不過有網友譏諷「一進評論全是自己買的水軍」，By2工作室也回嗆「你所謂的水軍就是看清楚真相的網友嗎？」至於李靚蕾至截稿前未有任何回應。（編輯：楊穎軒）
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