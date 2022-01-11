專訪／要離開待了14年的兄弟　王勝偉：真的沒想過

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王勝偉是在2006年代訓選秀第一指名被兄弟挑中，當時是洪瑞河領隊看中他的實力，總教練王光輝也給予他很高的評價，而王勝偉經過不少國際賽洗禮，最後在2008年順利於中職初登場。
而他在獲得球隊信任後，主要鎮守游擊，並拿下9次金手套的光榮紀錄，不過，2017年一次五虎將事件讓他被迫冷凍，那一年，在頒獎典禮流下男兒淚的王勝偉並沒有放棄自己，反而是在2019年再拿下金手套殊榮，也讓他打破外界的質疑。
王勝偉的身體運動能力好，選球跟上壘機會佳，更有多次在關鍵時刻建功，讓球迷印象深刻，不過這幾年他出賽數狂減，去年更只有出賽5場，是生涯新低，球團也有江坤宇、岳東華等年輕野手竄起，王勝偉的機會也越來越少。
對此，王勝偉說：「當然在二軍還是會期待上一軍比賽，職棒舞台就是要運動表現，我覺得不需要特別心態上調整，心態調整不是今天做了，明天就好了，這跟你平常生活有關，職業是長期比賽，我常告訴我自己，不要擔心我自己從今天的表現或是去擔心明天的表現，我們要每天累積這些東西，我必須要為我們每天一點點的成功感到開心，所以我一直維持著要訓練。」即便上場機會不多，王勝偉仍堅持每天苦練，按照自己規律的訓練，找到訓練的方式，維持身手，也不會擔心每天的節奏被打亂。
王勝偉認為，「即使今天我的場次不多，我也沒有想要放棄，因為我的棒球生涯我還想要繼續，我還想要訓練，我沒有讓自己鬆懈的時刻，所以要每天都保持一樣的心情。」