COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

專訪／要離開待了14年的兄弟　王勝偉：真的沒想過

▲王勝偉自主訓練，前往恰棒球學苑。（圖／吳政紘攝）
▲王勝偉自主訓練，前往恰棒球學苑。（圖／吳政紘攝）

文/吳政紘

2022-01-11 08:37:04｜2022-01-11 08:51:50

前中信兄弟內野手王勝偉，即將轉戰富邦，他在季外被放在60人名單外，感謝兄弟球團成全，卸下14號的球衣，要離開14年的中信兄弟，王勝偉此時的眼眶有點泛紅，他說：「老實說，這一路走來，我真的沒想過會在這個時間點離開。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
綽號「王拔」的王勝偉，就像他的外號一樣，個性十分爽朗又溫敦，「我真的沒想到會穿了14號，就在14年後離開，對隊友、中信、以及很多人我都很感謝。」

王勝偉是在2006年代訓選秀第一指名被兄弟挑中，當時是洪瑞河領隊看中他的實力，總教練王光輝也給予他很高的評價，而王勝偉經過不少國際賽洗禮，最後在2008年順利於中職初登場。

▲王勝偉前往恰棒球學苑自主訓練。（圖／吳政紘攝）
▲王勝偉前往恰棒球學苑自主訓練。（圖／吳政紘攝）
而他在獲得球隊信任後，主要鎮守游擊，並拿下9次金手套的光榮紀錄，不過，2017年一次五虎將事件讓他被迫冷凍，那一年，在頒獎典禮流下男兒淚的王勝偉並沒有放棄自己，反而是在2019年再拿下金手套殊榮，也讓他打破外界的質疑。

王勝偉的身體運動能力好，選球跟上壘機會佳，更有多次在關鍵時刻建功，讓球迷印象深刻，不過這幾年他出賽數狂減，去年更只有出賽5場，是生涯新低，球團也有江坤宇、岳東華等年輕野手竄起，王勝偉的機會也越來越少。

對此，王勝偉說：「當然在二軍還是會期待上一軍比賽，職棒舞台就是要運動表現，我覺得不需要特別心態上調整，心態調整不是今天做了，明天就好了，這跟你平常生活有關，職業是長期比賽，我常告訴我自己，不要擔心我自己從今天的表現或是去擔心明天的表現，我們要每天累積這些東西，我必須要為我們每天一點點的成功感到開心，所以我一直維持著要訓練。」即便上場機會不多，王勝偉仍堅持每天苦練，按照自己規律的訓練，找到訓練的方式，維持身手，也不會擔心每天的節奏被打亂。

王勝偉認為，「即使今天我的場次不多，我也沒有想要放棄，因為我的棒球生涯我還想要繼續，我還想要訓練，我沒有讓自己鬆懈的時刻，所以要每天都保持一樣的心情。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀