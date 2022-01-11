砂石車超載還拒檢！蛇行大戰紅斑馬 大車看不下去合圍堵
開大車上路不等於吃了「無敵星星」！國道3號昨（10）日上演一起離譜的砂石車危險駕駛事故，一輛超載37噸的砂石車，遭國道警察攔停後卻拒絕受檢，一路加速逃逸還在國道上蛇行，最後連路上其他大車也不看下去，紛紛協助國道警察，前後左右一起包夾圍堵，才讓超載砂石車停下。誇張影像曝光後讓網友全怒了，直呼「希望駕照直接吊銷！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 08:10:15
國道公路警察局昨晚在臉書分享了這段影片，影片中可以看見警察在國道3號北上過田寮地磅站附近路段，攔查超載砂石車，沒想到鳴響警報後砂石車仍是不甩，反而加速逃逸，一路違規行駛內車道及露肩，還在國道上蛇行，與紅斑馬上演追逐戰，十分危險。
員警立即通報支援警力，結果支援警力還沒抵達，國道上的其他大車兄弟們先看不下去，見義勇為不護短，一路協助國道警察攔車，前後包夾圍堵，終於逼得超載砂石車停下受檢，制止他的危險駕駛行為，結束這場驚魂記。
國道公路警察不禁直呼，「嚴重超載37噸攔你還不停，當大家都是塑膠做的逆」，網友也全都怒了，紛紛在底下留言回覆說「也太誇張！深信大部份的運將大哥都是好人，不要為了幾顆老鼠屎壞了一鍋粥」、「注意安全！辛苦了！有其它大車幫忙看了很療瘉」、「幫忙夾的司機大哥太讚了」、「直接吊銷駕照了吧」、「這種人不配當職業駕駛，除了罰款請讓他終生不得再考照」。（編輯：倪浩軒）