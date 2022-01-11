桃機群聚感染跨大　護理台灣隊揪出3大類205項缺失待改善

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針對機場入境可能出現的防疫問題，衛生福利部請護理師組成「護理台灣隊」，過去2天在機場巡視，從旅客入境到搭上防疫計程車過程中，可能發生的防疫問題。
衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳接受媒體電話聯訪表示，「護理台灣隊」檢視旅客入境流程，已匡列28處熱點、205處缺失待改善，大致分為3大類。
蔡淑鳳說，首先是人員不清楚感控原則；其次是防護設備問題，如口罩不能戴超過8小時、穿脫時要避免交叉感染；最後是清消問題，如消毒液稀釋與使用方法，以及抹布擦拭方式。
蔡淑鳳強調，重點是要落實並做對各項感控措施，透過護理人員一對一觀察並教學，強化感控措施，目的是保護工作人員、家庭並強化社區防疫。
指揮官陳時中今天也在疫情記者會說，機場手推車員、清潔員長期可能接觸病毒，派駐護理台灣隊，透過桃園機場管理與護理人員教導，以循環式面對面教育訓練，將非常小的缺失改進，希望讓職場更安全，現在已全面改善中。
桃園機場發生本土疫情，媒體詢問醫療量能是否足夠，陳時中說，目前桃園醫療量能還好，但機場確診者要盡量往外縣市送，故北區跟台北區的醫療單位要良好協調。（編輯：方沛清）1110110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。