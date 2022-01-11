中國疫情未歇Omicron已壓境　江蘇無錫也傳首例

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無錫市疾控中心對該患者的呼吸道標本進行病毒基因組測序和序列分析後，證實為Omicron變異株，目前人已在無錫市定點醫院接受隔離治療。無錫市政府呼籲市民，非必要不離錫，也不前往中高風險地區和有本土病例報告地區及其所在設區市，如必須前往，務必提前向所在社區（村）、單位報備，並做好個人防護，待所在地區風險等級降至低風險後，方可來錫返錫。
報導並指出，自2021年12月13日天津首次報告發現Omicron境外輸入病例以來，目前中國已有天津、廣州、長沙、深圳、浙江、河南等多個省市通報，其中廣州、天津、河南等地更傳出有本土個案。
報導也提到，1月8日起天津發生的本土Omicron疫情，是目前該變種在中國引發本土病例最多的1起，截至1月9日24時累計報告感染者已有44例，其中天津26例（津南區25例、南開區1例），河南安陽18例，本輪天津疫情傳播鏈尚不完全清晰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。