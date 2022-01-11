桃園確診者足跡去過 高雄漢神巨蛋今停業1天清潔消毒
桃機群聚案擴大，高雄市政府昨（10）晚證實有確診個案曾與家人到高雄跨年，並公布了確診者的足跡，包括萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地等等。而漢神巨蛋購物廣場表示，今日11號將停業1天，持續清潔消毒。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 09:16:07
高雄市政府衛生局表示，桃園市確診個案17505，於去年12月31日至今年1月2日與家人一行4人曾至高雄旅遊。衛生局強調，案17505在1月6日曾出現相關症狀，以Omicron可傳染期為發病前2至3天來推算，於高雄旅遊期間的感染風險不高。
但為了確保安全起見，衛生局仍匡列了接觸者28人，並已採檢17人目前快篩結果均為陰性。而確診者足跡曾到過的公共場所，業者們昨晚第一時間接到通知，均已完成清潔消毒工作。
漢神巨蛋購物廣場表示，今天將暫停營業一天，持續進行清消。而義享天地則表示昨晚已進行徹底清消，今天會正常營業。（編輯：倪浩軒）
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