Omicron高速蔓延！林為洲籲陳時中：即起全航線落地採檢
針對中央流行疫情指揮中心昨宣布，歐美、中東及紐澳等長程航班抵台旅客檢疫措施加嚴，鄰近台灣的高風險國家，卻不在檢疫加嚴的範圍內，國民黨立委林為洲今（10）日呼籲應全航線落地篩檢。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-11 09:31:02｜2022-01-11 10:35:13
林為洲表示，若僅針對長程航線落地採檢，獨漏短程航線，定會有漏網之魚，呼籲指揮中心即刻起，所有入境台灣者不分航線，飛機降落後立即PCR檢測，避免在機場移動，一定要陰性結果，才可至機場辦理入境手續，保護機場工作人員，唯有嚴格執行入境防疫檢疫，才能有效防止境外病毒進入社區。
林為洲指出，此次桃機感染，幾乎都是入境者進防疫旅館前傳染給機場人員，再傳入社區、家庭；顯示入境者確診比例越來越高，2022年才剛開始不到兩週，已高達三百多位境外確診案例，超過半數是從美國入境，亞洲、東南亞國家佔其中一成，如果這些境外入境者，皆選擇7+7方案，恐難有效遏止隱藏傳播鏈。
林為洲強調，Omicron病毒正以前所未見的速度蔓延，截至最新統計，連續7天有本土確診案例，且自新年以來，已超過上百位境外移入確診案例，根據報導，桃園已有學生及家長確診，累計6所學校預防性停課，國人對於去年5月「三級緊戒」、「封城」、「連續單日百例本土確診」等記憶猶新，對抗疫情歷時兩年，指揮中心仍未能部署好春節防疫步調，機場與防疫旅館接連失守，造成國內惶恐，深怕再次面臨封城及三級警戒。