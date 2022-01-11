NBA／昨天剛復出 K湯合夥隊友送出100萬美元的比特幣
昨天才剛剛復出，金州勇士隊射手Klay Thompson和隊友Andre Iguodala，今(11)日透過社群網站宣布，兩人將在下一份薪資中兌換一部分的比特幣，並且將抽送100萬美元價值的比特幣給球迷。
記者黃建霖/綜合報導
2022-01-11 09:31:05
不少職業運動員是比特幣的狂熱信徒，由於法定貨幣每年都在貶值，一些人球星已經注意到這種情形，開始要求用比特幣來支付他們的薪資。在2019年時，NFL進攻截鋒Russel Okung就公開發推表示：「用比特幣付我薪水」。
而身處矽谷附近的勇士球員，也對虛擬貨幣投資特別有興趣，Stephen Curry有投資NFT代幣；而Thompson和Iguodala則是加入比特幣的擁有者，並開始進行推廣。
「我支持比特幣，因為我相信這是金錢的未來。」Thompson在今天的一條推特推文中，如此說道。他和Iguodala表示為了宣傳和加強比特幣的流通性，他們將發放價值100萬美元的比特幣給球迷。
因此，全世界球迷，只要有比特幣錢包，並關注了他們指定的推特帳號之後，都有機會抽獎得到這一份大禮。