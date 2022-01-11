巷仔內／2年換3黨立委　中二選民以選票終結「戰地」亂象

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民進黨對外宣稱，輸贏關鍵在年輕人有沒返鄉投票，但投票日一早，選民已在投開票所外排成長龍，年輕人比例並不高。3個月前陳柏惟罷免案，網路社群天天針鋒相對、投票率衝到51.72%，已創歷來罷免案新高，這次，是誰讓這些沈默的選民走出來了？
「出門上班遇到路口拜票塞車、宣傳車一天經過10幾次、路邊違停買個麵卻發現警察在站崗、鄰居假日狂按鈴拜託、助選大聲公輪流轟炸，這半年我們像活在戰地裡。」一位沙鹿人說，全台灣把這場選舉當茶餘飯後話題，但日子是中二人自己在過，誰懂搖滾區小老百姓的心情？
2年前基進黨陳柏惟打敗顏寬恒，中二選區開始受到全國矚目。一位綠營在地人士說，「那次選舉氛圍是大家討厭韓國瑜、顏寬恒又自認勝券在握，選舉重心放在挺韓，最後被『賭爛票』搞掉，這一席陳柏惟撿得莫名其妙。」
這位地方人士透露，陳柏惟毒舌特質雖受年輕人喜愛，卻讓民風相對保守的中二區適應不良，加上當選後並未收斂，部份選民開始反感，「軍公教人員多的霧峰區最明顯，外來人口多的烏日區，對他接受度一直很高。」
地方評估在顏家全力封鎖下，陳柏惟4年任滿後不易連任，「沒想到中二繼續締造了罷免紀錄」。他說，罷免行動最初雖非顏家推動，但顏家若沒在背後施力，一定過不了關。
去年10月23日投票前，罷免行動已進行一年，緊接著12月18日四大公投、1月9日立委補選，地方生活秩序大受影響。此時民進黨接二連三丟出顏家「致富密碼」，耳語「難怪連一任都等不了」，加上過往「受害者」在網路、政論節目爆料，顏寬恒2年選舉被討厭2次，自此全面黑化。
選前藍綠對外皆宣稱55波、輸贏3千票內，綠營內部其實持續樂觀、國民黨則是進不了決策核心。掌握大局的顏清標不做危機處理，他忙著下軍令狀，要求旗下組織「一定要把票催出來」，卻不知恩庇侍從主義早已失靈。「5區輸掉7840票，光是烏日就3945票，沙鹿輸831票已經算少了。」
中二選區短短2年內換了3個立委，分屬3個政黨，選後學者專家議論，此役將影響年底顏莉敏和盧秀燕的議員、市長選情。這位地方人士說：「那是外行人看法，顏家的水很深。」他提醒：「大綠小綠傾2黨之力打一個地方派系，顏寬恒還是拿了8萬多票。若顏清標願痛定思痛，把棒子交給下一代，將如林靜儀昨天所說『顏家如果轉型跟上新的政治文化，會是很強的對手』。」
台中市議員第2選區（清水區、梧棲區、沙鹿區）5席，藍綠各2、無黨籍陳廷秀與民眾黨柯文哲交好。3年前顏莉敏第1高票，得票率21.43%；第2名議長張清照17.62%，「顏家雖暫時拿不回立委，但基層實力還在，就算顏莉敏的選票掉了1/4，下屆還是穩當選。」地方人士認為，有危機的其實是民進黨，「本屆兩席加起來只贏顏莉敏7%，且基進黨勢將派年輕人參戰。林靜儀已預告『兩黨未來在中二選區，將是合作又競爭的態勢』。」
至於盧秀燕雖在選戰中被批評行政不中立，導致元氣大傷，但實力和好感度仍遙遙領先民進黨其他可能對手。「海線本非盧的票倉，顏家才是她在這兒拿票的關鍵。盧秀燕穩坐國民黨一姐寶座，一個月前民調支持度還有8成。以她的不沾鍋特質，最後關頭為顏寬恒站台前，早已評估過得失」。