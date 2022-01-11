鳳梨才剛許30歲生日願望 DJ女友一句話疑好「孕」將近
網紅鳳梨（吳泓毅）因獨特的「鼠薯」口音聲明大噪，霸氣的外貌和幽默的本土風格吸引各年齡層關注，儘管他受訪時一直沒有承認DJ歐菈為正宮女友，僅止於貼身「祕書」，不過2人無止盡的放閃早已被外界視為一對。鳳梨日前才剛慶祝完30歲生日，怎料昨（10）日卻傳出歐菈正在養身體備孕的消息，讓粉絲們又驚又喜。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-11 09:58:55
歐菈昨天透過IG與粉絲玩你問我答的遊戲，她先是回答網友催婚問題：「結婚不是說結就結，是人生大事，不是辦家家酒，順期自然。」爾後一名粉絲提醒她：「快快養好身體快快懷孕，生健康可愛的寶寶。」而歐菈竟回：「謝謝辣媽，很有耐心的教我，很感動。」讓大家瘋猜她正在備孕，不過本人目前尚未出面證實。
鳳梨日前在生日文中提及今年目標，表示希望能夠打造屬於自己的手搖飲品牌，以及在美妝保養、皮件服飾品牌上持續創新，帶給消費者更高品質更好的體驗，接著就是家庭，期許自己在站穩事業之餘，能有更多的時間陪伴家人，孝順是福氣，而親人是唯一。而歐菈也特地曬出與鳳梨的合照，感性表示：「在特別日子裡，留給你最特別的，希望未來的每個日子裡，你都能平安健康。」透露自己半年前就在規劃慶生會，看來甜蜜的小倆口感情非常穩定，有望一起邁入下一階段。