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名家論壇》木夫／盧媽媽市長該收回對顏家的溺愛

▲中二選區立委補選選前之夜，台中市長盧秀燕為顏寬恆站台。（圖／記者朱永強攝，2022.01.08）
▲中二選區立委補選選前之夜，台中市長盧秀燕為顏寬恆站台。（圖／記者朱永強攝，2022.01.08）

文/木夫

2022-01-11 09:47:58

這一次台中市中二選區立委補選的選舉過程激烈，最終由林靜儀勝出，顏寬恆在本屆立委選舉再次敗選，但是其實單就候選人的條件來比較，如果說選舉就是要選賢與能，這一場選舉的激烈表示台灣民主政治還有許多需要再精進的地方，否則何以一位曾經在立法院表現優異亮眼的林靜儀立委，對上屢屢被評為待觀察，也就是表現欠佳的顏寬恆委員，選情竟是這樣膠著。

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首先，第一個問題是不在籍投票到底什麼時候可以在台灣實施？每一次選舉到最後都是在催大家返鄉投票，因為台灣有明顯的城鄉差距，非都市區域的年輕人大量外流，所以必須不斷用力催促返鄉投票才行，但是與其這樣不如儘速建立不在籍投票。當然，這是需要一步步穩當建立的制度，不過一直沒有往前走，怎麼到達目的地。

去年立法院已經針對「全國性公民投票不在籍投票法」草案進行審查，期望能夠加速進展，再逐步適用到各級選舉，台灣有成熟的選務經驗以及民主發展，實在沒有道理行不通。而當投票完全無礙時，就是投票義務的重要性了。

比如在澳洲，如果你沒有投票，可是會收到一封詢問信，要是沒有正當理由是會被罰款的，全世界已經約有30個國家實施「強制投票」，包括希臘、新加坡、比利時、泰國、澳洲等國。簡言之，投票就是一種公民責任，而強制投票可以提高公民參與，確保公共政策、重要政治領導人可以代表所有公民，不是只代表那些願意投票的人。

再來說，就是許多社會大眾對於立法委員的角色期待與立委真正法定職權有些距離，所以像這一次顏寬恆總是打著服務最好，找得到人做宣傳，而從來沒聽聞他究竟有以立委職權為台灣做過什麼只有立委能做出的貢獻，反而利用立委權力服務自我的利益。要清楚知道，立法委員是中央民意代表，除了接受人民的大小事陳情之外，更是肩負了制定國家法律制度的責任，以及監督政府預算的任務，之於人民是很重要的民意代表，絕對不是找得到就好。

最後，最重要的一件事情是在這一場選舉中，顏寬恆家族在地方涉及地方政府公權力的事項，包括從土地爭議不斷，接連被爆出違建侵佔國有地，到選舉後期再爆出台中市捷運藍線增設正英站疑雲，顏寬恒家族竟然在正英站附近有50筆土地，這些種種都被台中市政府輕描淡寫，而盧秀燕市長不是轉移焦點就是故意視而不見，這是極度不公義的事情。

總而言之，這一場中二立委補選，凸顯了台灣民主政治還有很多需要加強的事項，台灣民主政治也還有很多不完美的地方，然而在制度完善的過程中，最需要政治人物的良知，請盧媽媽市長收回對顏家的溺愛，給每一個市民有公平的對待。


●作者： 木夫／資深國會幕僚

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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