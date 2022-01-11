台股由紅翻黑震盪拉回 早盤跌逾80點、18200點失守
美股昨（10）日漲跌互見，台北股市今（11）日開盤漲27.16點，加權股價指數以18266.54點開出。早盤最高來到18266點，但沒多久來到盤下，跌80多點來到18149點，18200點失守。權值股台積電由紅翻黑，早盤跌3元，來到641元。
記者許家禎/台北報導
2022-01-11 09:47:56
美股道瓊工業指數10日下跌162.79點，或0.45%，收36,068.87點；標普500指數下跌6.74點，或0.14%，收4,670.29點；那斯達克綜合指數上漲6.93點，或0.05%，收14,942.83點；費城半導體指數上漲9.06點，或0.24%，收3,805.39點。
美股漲跌互見，亞股也是，日股早盤跌0.8%、韓股與港股在盤下，陸股則在盤上。而台股開盤漲27.16點，加權股價指數以18266.54點開出。早盤最高來到18266點，但沒多久來到盤下，跌80多點來到18149點，18200點大關失守。
權值股台積電由紅翻黑，早盤跌3元，來到641元。聯發科跌逾1.8%，來到1075元。群創與友達漲1到2%。而疫情概念股今日回落，嘉里大榮、宅配通昨日強勁，但今日跌5到6%。亞諾法、毛寶、合世跌6到7%，雃博、恆大跌3%。不過航運股中的榮運漲5%，萬海、陽明則在盤上。