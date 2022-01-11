首架長程航班入境採檢「陽性率10%」　王必勝：比想像高

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今天第一架抵台的長程航班，華航CI52班機，在凌晨3時59分自澳洲雪梨飛抵台灣，班機上的入境旅客共41人，截至清晨6時15分許才完成所有採檢作業。
對於首架航班花費了2個多小時才完成採檢作業，王必勝接受媒體聯訪時指出，這跟檢驗的方法有關係，最重要的因素「就是陽性率太高，比我們想像高」，41名旅客有4人陽性反應，高達10%，因此立即調整採檢方式，這些問題都是要實際做下去才會知道。
王必勝指出，前進指揮所先前規劃的一小時完成，是指採檢陰性旅客應該一小時都要離開，至於採檢陽性旅客本來就不算在裡面，因為陽性旅客還需要等行李、救護車，處理時間就更不一定。
王必勝說，早上作業時也發現，除了檢驗名單有問題，航班抵達時間也比預期早，跟前進指揮所的規劃不一樣，必須分散人力、不要集中在一起，因現在是「航班多，旅客少」，另外檢體篩檢站的檢驗量還是不夠，今天只有20台檢測機器，需大量增加，應該要增加4倍。
王必勝表示，以大方向來看，在桃機採檢把確診的民眾隔絕在外是正確的，或許第一次不夠完美，但相關單位都會持續修正改善。上午的5架航班約253名旅客處理告一段落後就開會檢討流程，能處理的就立即改善。對於部分人員未依規定穿著防護衣，也已經即時規勸改進。
依據前進指揮所規劃，旅客在下機後進入候機室依序坐好，接著排隊審核資料並領取採檢用物，隨後往採檢區進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，完成採檢後再回到座位上等待結果出爐。今天上午5架長程航班已全數採檢完畢，至於檢驗結果截至上午8時30分仍在統計中。
根據桃機旅客預報資料顯示，今天的長程航班共有8個班次，包括來自美國洛杉磯、西雅圖、舊金山、澳洲、土耳其伊斯坦堡及杜拜，總計近700人需要採檢。
交通部日前表示，依據航空公司訂位資料顯示，預估春節期間旅客入境尖峰期會落在1月3日至16日。航空業者則是表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，春節返鄉人潮明顯減少。
陳時中昨天在疫情記者會中表示，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陰性者接續入境通關程序，且應搭乘防疫車輛前往防疫旅宿或集中檢疫所完成檢疫；檢驗結果陽性者，將指派專人完成證照查驗後，由空側搭乘救護車後送專責醫院。（編輯：張芷瑄）1110111
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