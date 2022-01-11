男星一夜衰老原因曝光　「想像聽眾都死了」

有「音樂魔人」之稱的加拿大歌手威肯（The Weeknd），曾登上超級盃中場秀（The Super Bowl LV Halftime Show），而在2022年開春沒多久，威肯驚喜送上全新專輯《黎明FM／Dawn FM》，為了配合專輯的廣播概念，邀請來知名好萊塢演員金凱瑞（Jim Carrey）獻聲擔任電台DJ。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-11 10:28:05
威肯在前作《黑潮時刻／After Hours》時期，包含專輯封面、MV與頒獎典禮上皆以受傷造型出現，完整的故事線與概念令人印象深刻；而《黎明FM／Dawn FM》的專輯封面則是以老人妝呈現，一夜之間衰老的模樣，令人印象深刻，威肯在受訪時提到此次概念：「想像這張專輯就是聽眾都死了，且困在煉獄中，那個畫面就有如被困在隧道的車陣裡，所有人都等待著穿過黑暗抵達盡頭的光明；而在塞車時，你在車內聽著廣播，電台DJ引領著你朝著光亮前進並幫助你過渡到另一個世界，所以它聽起來可以是歡樂的、悲戚的，或任何你希望的感覺。」
在專輯中的同名歌曲中，能驚喜聽到金凱瑞以廣播主持人的聲音說道：「你現在正在收聽的是黎明 FM103.5，你待在黑暗中太久了，是時候該走向光明並且擁抱你的命運了。」金凱瑞日前也在社群媒體上發文表示：「我昨晚跟我的好友威肯一起聽了《黎明FM／Dawn FM》，它既深沉又優雅，更讓我在房間內起舞，我很興奮能參與其中！」