低消到底是什麼？律師揭「7字解答」：雙方認知不同而已
作家陳安儀日前透露自己到礁溪一間餐廳用餐，點了上千元餐點，店家卻堅持要求低消是點一杯飲料，令她十分無奈。事情曝光後引發熱議，低消一杯飲料是否合理？兩派立場都有民眾支持，對此，律師林智群直言「其實就是雙方認知不同而已」，認為沒有必要搬出消費者保護法，提出「7字解答」獲得不少網友認同。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 10:35:34
「低消一杯飲料」掀起討論，事件最初消基會名譽董事長游開雄評論認為，「低消」兩字對一般法律來說，就是進到店內的「最低消費額」，因此低消一杯飲料代表要達到1杯飲料價格的消費，若客人點了超過千元的其他餐點，應是符合低消標準。
不過後來包括網紅廣告小妹、台北市議員呱吉等人，都認為無論從店家賺取利潤或店家想堅持店內原則角度來看，認同店家應可以自行訂定規則。
低消持續成為熱門討論話題，律師林智群也發表評論指出，「這其實就是雙方認知不同而已，沒辦法接受，就別消費，要扯到消費者保護法也太過了，對方不是大企業，是一家店，沒什麼市場力量可言」。
林智群提供的解答很簡單，「你不喜歡，就別去」，更提到民法裡面有一個核心觀念叫「私法自治」。最後還笑稱自己律師事務所的低消「就是5000元一個小時，提供一杯水，可以續杯。」（編輯：倪浩軒）