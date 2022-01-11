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名家論壇》蕭徐行／國民黨不可氣餒　要努力做事

▲國民黨面對立委林昶佐罷免案、台中第二選區立委補選再次敗選的困境。國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供，2022.01.01）
▲國民黨面對立委林昶佐罷免案、台中第二選區立委補選再次敗選的困境。國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供，2022.01.01）

文/蕭徐行

2022-01-11 10:39:05

國民黨面對立委林昶佐罷免案、台中第二選區立委補選再次敗選的困境，新北市長侯友宜呼籲全黨上下，「不要氣餒，努力做事」。他也強調，只有努力做事才能贏得民意。出身基層的侯友宜，這樣的警語看似「老生常談」，毫無新意；但是認真面對問題，紮好基本功，確實是政黨能不能再受到民眾信任與支持的基本態度。

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國民黨黨主席在選後不願意親自面對媒體，向社會大眾表達面對與承擔的態度，已經引起了黨內人士的非議；更離譜的是發言人凌濤在選後指出，過程中黨內有很多不團結的情況也是事實，必須要趕快團結腳步，面對2022。他表示，朱立倫上任主席3個月以來，承擔了罷免、公投、補選，這些過去設立的政治框架與任務，「到此為止，明天開始，全黨一致努力2022的九合一大選」。這樣的說法，彷彿罷免、公投、補選都是前人留下的爛帳，跟現在的黨中央一點關係都沒有。如果黨中央對於這樣黨務選擇切割，不願意承擔政治責任，那麼怎麼可能讓非朱派人士們願意齊力齊心團結為黨呢？

中二立委補選的顏家，容或有自己的戰術考量與操作策略而希望與黨中央保持距離；罷免林昶佐的活動，就近在台北市，黨中央再刻意切割只要30,40分鐘車程的罷免案，真的就不夠意思了，再說，罷免案主角之一的鍾小平不僅在整場活動中，言必稱朱主席，國民黨的黃復興黨部人士還陪同一起宣傳罷免，要說跟國民黨無關，意圖切割，只是讓人覺得國民黨像個路人甲一樣，沒有任何政黨功能。這樣的避退態度，不僅不能讓國民黨贏得選戰，反而會讓民眾看輕這個百年老黨，對國民黨持續地保持冷漠，更遑論要吸引充滿熱情的年輕族群支持了。

這次的選舉民進黨還是一貫地動用國家機器，釋放全國資源全力打壓對手，加上執政黨在媒體與網路上掌控了話語權，讓國民黨在宣傳上面始終處於挨打的局勢。這段期間國民黨候選人的形象一再被抹黑，對於國民黨的政黨形象也以負面為主。例如在中二選區，顏家三代成員完全被打上地痞流氓，魚肉鄉民的形象，這使得顏家無法擴展中間選民選票而落敗；國民黨在中正萬華則完全呈現了內鬥分裂的形象，最後使得一場有機會獲勝的罷免案，功虧一簣。國民黨中央則在這兩場選舉中美其名為避免藍綠對決，實則完全施不上力，這樣只是逃避與鬧分裂的國民黨，連自己基本的泛藍選票都不能說服而願意出來投票，又有甚麼資格要中間選民或綠營支持者的支持呢？

現今國民黨的問題是對於多數台灣民眾只有怨懟之心，總是認為選民不懂得國民黨的用心，不懂得對於國民黨過去的政績報恩；國民黨也不懂得檢討自己的政見民眾是否接受，總是一再怪罪選民受到民進黨蠱惑，而誤入歧途。這樣自我感覺良好，不懂得隨時對於政治主張滾動式檢討，感恩民眾支持的心態，自然無法得到更多支持者的信任，尤其時代在變，潮流也在變，當民眾觀念改變了，當然要跟著調整，不能贏得選舉，在怎麼高超的政見也只是意見，無法付諸實踐。

所以國民黨要想再起，必須當個能接地氣的在野黨。國民黨必須窮盡洪荒之力，展現能力讓民眾信任，否則要再拿回中央政權誠屬不易，國民黨如果還是由被民進黨打敗的這群舊官僚掌權，天天幻想著班師回朝，白馬入京城，而不願面對民心的變異，那是很難獲得多數民眾支持的；國民黨要好好地當個接地氣的在野黨，如果不能接地氣，不能做好在野黨，人民還是不會支持國民黨重新當執政黨的。

其次，當個願意團結，放棄一己之私的國民黨。國民黨會在2019年一年內從縣市長選舉獲得大勝，轉而嚐到總統大選墜樓式的敗選，主因就在於少數人只在乎一己之私。黨內頭人沒有記取民進黨受到的教訓，亦即當時是「討厭民進黨」擊敗民進黨，而非國民黨重新獲得人民的認同；結果才一選完，政客們貪求好處的面目立即展現，凡事只替自己想，導致黨內四分五裂，各派系同床異夢，種下敗選主因。

國民黨的未來在哪？就在於黨的幹部能夠落實知行合一的理想，不要只是說一套、做一套，要真正讓人民有感，讓民眾願意再支持國民黨成為執政黨，國民黨才會有未來。否則國民黨將成為明日黃花。


●作者：蕭徐行／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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