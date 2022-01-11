安心採買年貨　新北舉辦7場次消防實兵演練

農曆新年即將來臨，正值民眾前往各百貨商場採購逛街的高峰，也因人潮眾多且用火用電頻率增加，相對增加災害發生的風險；為提供民眾購物的安全環境，新北市政府消防局今（11）日在板橋愛買舉辦搶救實兵演練，盼提升市民的防災意識、安心過好年。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-11 10:42:40
消防局指出，演練以模擬愛買量販店1樓的電器短路，引燃貨物的火災發生時，濃煙火勢迅速擴散至樓上，又因春節期間的人潮眾多，亟待疏散救援；此時員工啟動自衛編組演練，包括滅火班、通報班、避難引導班，人員於第一時間依照任務編組進行滅火、通報及疏散購物中心內部民眾。
接著由消防人員透過熱顯像儀確認是否人員受困，並針對高樓窗戶處使用雲梯車進行人命的救援，其餘人員由室內佈線滅火，同時成立救護站，檢查救出人員傷勢狀況並評估是否需要送醫；藉由演習提升員工的火災通報、疏散，初期滅火的應變能力，強化消防人員部署搶救的效能。
消防局局長黃德清說，公共場所發生災害事故，除造成人命財產的損失外，也影響其後續營運，場所業者應提升對自身場所公共安全的重視，及事故發生時員工初期應變的能力，才能將災害損失降至最低；另也藉由7場次的搶救實兵演練，提醒市民進入公共場所應先留意避難路線，確保兩方向避難出口位置。