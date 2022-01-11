又抓包！英首相強生封城「邀幕僚開趴」　還要求自備酒水

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報導指出，這份郵件是由首相頭號私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）在2020年5月20日向100多名員工所發送，電郵內邀請了幕僚與員工們前往一場忙碌工作後的休憩派對，派對地點在唐寧街10號首相官邸，且要自備酒水。
事實上，不久前英國《衛報》也刊登了一張強生以及其妻子參加派對聚會，與會者卻都沒有戴上口罩，也沒有保持社交距離的畫面，該張照片拍攝於2020年5月15日，報導引述消息人士說法指出，強生與與幕僚群聚約15分鐘，還建議首相官邸一名助理「喝一杯，來擊退新冠病毒」。
目前英國政府高級官員格雷（Sue Gray）正在調查過去兩年來，有關政府部門在封城期間舉行至少5場聚會的指控，強生在周一稍早被問及夫妻倆是否參加該派對，他拒絕回答並稱「一切如你所知，都在格雷調查的項目中」。
路透指出，在全國封城期間，不僅英國大部分的學生無法到學校，酒吧和餐廳也必須關閉，政府對於社交行為也有著嚴格控管與規範；英國反對黨工黨的副黨魁芮納（Angela Rayner）形容這宛如「甩了英國公眾一記耳光」，並稱「首相向我們一再表明，自己並不在乎為其他人制定的規則。當我們直到最近才能外出散步，但首相的夜晚卻是喝酒狂歡度過」。
英國目前仍面對嚴峻疫情，當局表示自新冠疫情爆發以來，染疫死亡人數達到15萬零57人，對歐洲國家來說這個數字是個「悲慘里程碑」。強生為此則表示，想要徹底擺脫疫情的方法就是每個人都去打加強劑，並呼籲尚未接種者趕快去打第一劑或第二劑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。