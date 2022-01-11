李棟旭親熱超正前女友「前戲一堆」 色色《邪惡》畫面曝
韓劇《Bad and Crazy 邪惡與瘋狂》由李棟旭、魏嘏雋、韓智恩、車學沇主演，在最新集數中，李棟旭跟前女友韓智恩舊情復燃，2人在女生家熱吻重修舊好，該片段幕後花絮公開，李棟旭為了「親的好看」苦惱許久，表示：「姿勢非常重要！」不管幕前幕後，都讓觀眾看得臉紅心跳。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-11 11:17:32
李棟旭跟韓智恩最新一集中，終於抓到警政嫌犯李和龍，也取得他殺警察、賣毒品等證據，但韓智恩因跟隨李和龍多年，對長官一片忠心與信任，突如其來的事實，加上是由她開槍逮到對方，心理創傷打擊之大。
李棟旭擔心前女友而送她回家，韓智恩就問他：「要不要進來坐一下？」結果李棟旭一進家門，看到韓智恩玄關燈壞掉，熟知燈泡位置就幫忙更換，加上看不慣女生家髒亂自動打掃，以及分手前貼滿便利貼叮嚀的藥箱出現，2人交往回憶湧上心頭，氣氛使然熱情擁吻。
他們熱吻的幕後花絮10日公開，李棟旭頻表示：「姿勢非常重要！」原本畫面是呈現男下女上，但他認為矮的一方由女生負責，視覺效果比較好，所以李棟旭再提議站著吻、男生手捧女生的臉撲吻等，話說完最後表示：「還是導演決定好了。」所以最後呈現韓智恩跨坐在李棟旭身上熱吻的畫面。
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