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吳姍儒婚前竟遭死亡威脅　憲哥「沒特別防範」已見怪不怪

▲吳姍儒（右圖）婚前收死亡威脅，吳宗憲（左圖左）吐露心聲。（圖／吳姍儒IG）
▲吳姍儒（右圖）婚前收死亡威脅，吳宗憲（左圖左）吐露心聲。（圖／吳姍儒IG）

記者侯家瑜/台北報導

2022-01-11 11:41:14｜2022-01-11 11:44:29

吳宗憲先前才剛處理完兒子鹿希派道歉記者會，現在月底即將嫁出去的大女兒吳姍儒也遇到衰事，吳姍儒月底即將與交往多年的CEO男友結婚，怎料今（11）日卻傳出收到死亡威脅，一名男子在她臉書下方留言：「我要殺了妳！」警方目前已循線逮到男子，後續函送地檢署偵辦，對此，吳宗憲也向《NOWnews今日新聞》做出回應。

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▲吳宗憲（左）、鹿希派。（圖/記者林調遜攝）
▲吳宗憲（左）陪同鹿希派出席道歉記者會。（圖/記者林調遜攝）
據了解，該名恐嚇吳姍儒的男子供稱，自己是在國外寄宿家庭結識吳姍儒，2人友達以上、戀人未滿，不過在女方成名後就被拋棄，男子一時失控，才會留言恐嚇吳姍儒。吳宗憲表示昨天已經有和吳姍儒和其助理聊過，表示這種留言已經見怪不怪：「通通是律師再處理呀，我們幾乎每天都會遇到同樣的事情，
也沒有什麼特別措施。」

事實上，鹿希派前陣子因吸毒遭逮，吳宗憲還陪同出席道歉，如今即將走入幸福婚姻的女兒也遇到麻煩事，似乎讓他放心不下，不過吳宗憲表示吳姍儒平時工作單純，也不會跟外界有太多聯繫，身邊隨時都有很多工作人員，所以這次遇到恐嚇威脅，並不會特別擔心，強調：「一切交給法律去約制這些莫須有。」
 

▲吳姍儒（左）道歉爸爸「痛失2名愛將」，吳宗憲（右）難得公開吐真心話。（圖／吳姍儒臉書）
▲吳宗憲（右）透露吳姍儒身邊都有許多工作人員。（圖／吳姍儒臉書）

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※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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