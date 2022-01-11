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桃機旅客落地PCR！5航班「17人確診」王必勝：比預期多

▲王必勝。(圖／指揮中心提供)
▲王必勝。(圖／指揮中心提供)

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 11:18:31｜2022-01-11 11:24:17

本月11日起，桃園機場實施「長程航班旅客」快速PCR採檢新規定，對此，指揮官王必勝指出，11日上午共5架航班、253人次入境，採檢出17人確診，陽性率達6.7%，王必勝也表示「比預想的還要更高」，其中一架航班甚至超過10人確診。

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據了解，11日是長程航班旅客「入境採檢PCR」首日，為此，中央流行疫情指揮官陳時中、前進指揮所指揮官王必勝，上午就直接到桃機坐鎮指揮。而傳出上午共5架航班、253人次入境，就篩檢出17人確診，陽性率比預期的還要高。對此，指揮官王必勝指出「確診者已立即送往醫院，後續不會影響到機場動線人員、防疫計程車等，希望能將把衝擊降到最小」。

另外，王必勝也指出，11日首日實施長程航班旅客入境採檢PCR，很多地方需要改善修正，將會一一改正，後續的醫護人力，也會根據航班載運人數進行安排，以免耽誤旅客時間。（編輯：林盈君）

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