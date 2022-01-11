助扁珍詐領國務機要費 貴婦團種村碧君更一審逆轉無罪
「SOGO貴婦團」成員種村碧君，被控協助前總統陳水扁家族詐領國務機要費，一、二審依貪汙罪判她4年遭最高法院撤銷，發回更審。高院更一審去年底開庭時，種村碧君坐在輪椅上激動稱「我什麼都不知道啦」，今（11）日更一審將有罪部分撤銷，改判種村碧君無罪。檢察官可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-11 11:30:07｜2022-01-11 11:59:15
更一審指出，前總統夫人吳淑珍證稱，她是在案發13年後才向種村碧君說過總統府需要發票，且始終堅稱沒有告知索取發票的用途；法官也認為，在媒體報導、檢調偵辦前，社會大眾及傳播媒體對於「國務機要費」一詞少有聽聞，更難窺知內情，實難苛求種村碧君得以預見吳淑珍主觀上具有不法所有意圖。
日本籍的種村碧君，原名「李碧君」、「李淑雅」，曾為杏林新生製藥公司負責人，也是吳淑珍友人。檢方當年偵辦國務機要費案時，她為掩飾吳淑珍犯行，涉犯偽證罪，事後因自白獲緩起訴。
北院2009年開庭時，發現檢方沒處理，經法院告發，2015年8月，檢方指控，種村碧君自2003年3月至2005年7月間，提供135張自己或友人消費的發票給吳淑珍核銷扁的國務機要費，共542萬9220元，依涉犯貪汙罪起訴。
法院審理時，種村碧君辯稱，她是看別人給吳淑珍發票就跟著給，吳淑珍沒有跟她要發票，她也不知道吳淑珍要發票做什麼，她認為是要兌獎。
2017年北院依貪汙罪判處4年，褫奪公權2年，2020年高院駁回上訴，2021年2月最高法院認為，二審判決理由不完備，調查未詳盡，將有罪判決撤銷發回更審。
2021年12月更一審言詞辯論時，種村碧村律師辯護稱，國人直到2006年6月22日新聞披露才知道有「國務機要費」這名目，種村碧君當然也無法想像總統夫妻會詐領公款，她事前也不知總統有國務機要費。