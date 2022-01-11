報復性購屋潮帶動裝潢案量倍增！提升CP值「這點」要注意
2021年雖然有疫情攪局，但市場上仍掀起一波報復性購屋潮，營建業裝修業出現缺工現象，根據接案平台統計，2021年居家裝潢相關的案量比2020年增加115％，而除了「居家裝修」案，其次是「水電維修」和「家電燈具維修」的需求，而局部修繕裝潢的案件中最多的是「木工、油漆、壁紙」，和「門窗、窗簾、玻璃」。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-11 11:52:12
PRO360達人網董事長李倫家表示，2021年購屋買氣熱絡，現在又進入交屋裝潢旺季，加上民眾趁過年前進行小整修的需求量增加，因此裝修市場也呈現供不應求的狀況，由於現在人力缺乏、工資漲價，提醒民眾比較價格之餘，更應該注重品質，可以多參考比較接案者作品，不要過度偏離市場價格，避免影響到施工品質。
哲空間設計總監吳宜哲表示，2021年裝潢材料經歷三波調漲，包括板材、五金、鐵鋁金屬、矽利康都漲價3成左右，水電材料也漲2成，連廢棄物清運費每車也漲了5000元，因此有裝修規劃的民眾要有心理準備，因應價格波動調整預算上限，或是分階段裝修，減少付款壓力。
統計中也發現，針對戶外陽台的裝修，包括園藝、泥作和鐵作，今年的案量比起去年也有1.5倍的成長，李倫家表示，疫情之後民眾也更重視居家生活品質，除了室內空間規劃，也延伸到室外的小環境的美化，為生活增添一些綠意和小樂趣。